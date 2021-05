Exclusivo: Abelín, sorprendido al volante tras la muerte de Hernán

'¿Qué están esperando, que mate a otra persona?', se preguntó Mariana Pedraza, mamá de Hernán Lastiri, al ver que Juan Pablo Abelín, que atropelló y mató a su hijo el 11 de diciembre de 2010, continúa manejando. El homicida fue condenado en mayo de 2017 a una pena de 3 años en suspenso, es decir que quedó libre, y 7 años de inhabilitación a conducir.

Juan Pablo Abelín en Tribunales

Sin embargo, la madre de Hernán y la hermana, Guadalupe Lastiri, demostraron que pese a que no debe hacerlo Juan Pablo Abelín sigue manejando. Este 14 de mayo, lo vieron en un Toyota Corolla llevando a su padre Jorge Abelín, en inmediaciones de avenida Libertador y calle Libertad. En medio del asombro de Mariana, su hija decidió filmarlo.

'Acá lo vemos al señor Juan Pablo Abelín manejando en el auto del padre en avenida Libertador y Libertad', dijo Guadalupe mientras grababa a Abelín conduciendo alrededor de las 18:40 del viernes. 'Yo me quedo helada. Lo vemos permanentemente que pasa manejando y yo siempre me quedo helada, son mis hijos quienes lo filman', expresó la madre a Canal 13.

Juan Pablo Abelín manejando (captura del video)

Cabe recordar que el siniestro vial ocurrió cuando Hernán Lastiri cruzaba avenida Libertador y Matías Zavalla (ex Cabaña) por la senda peatonal y Juan Pablo Abelín lo embistió en un Volkswagen Fox justo cuando cambió el semáforo a su favor. El joven voló por el aire y, tras no resistir las heridas, falleció en el hospital.

Así quedó el auto tras el siniestro

Ambas familias viven en la zona de Rivadavia, aledaña al sitio de la tragedia.'Vivimos a cuadras del accidente, es decir que estamos cerca y por la puerta de mi casa pasa todo el tiempo la familia Abelín. Son mis hijos quienes le dicen algo. Cuando caigo que es él me quedo helada, después pienso que podría haber hecho muchas cosas', agregó Mariana.

Mariana Pedraza junto a su hijo Hernán Lastiri

Asimismo, la madre de Hernán consideró que Juan Pablo Abelín es una persona propensa a volver a matar al volante. 'Va a hacer lo mismo, es un inconsciente. Mató a una persona por ser un irresponsable y está haciendo lo mismo, conduce en una zona que es muy transitada y le puede pasar a cualquiera si él anda manejando', recalcó la mujer.

Pedido de Justicia por la muerte de Hernán Lastiri

Por su parte, Guadalupe contó que ya lo había captado en otra oportunidad, el 19 de febrero en horas de la tarde, cuando Abelín iba en otro Toyota Corolla por Talcahuano y Matías Zavalla. 'Además iba hablando por teléfono, nos dio mucha bronca y nos preguntamos por qué no lo controlan para que cumpla la condena que le dieron', sostuvo.

Posteo de Guadalupe el 19 de febrero de 2021

La familia Lastiri espera que la jueza que lo condenó, Mónica Lucero, haga cumplir la sentencia. 'Se terminó el juicio y no supe más nada, no sé qué más hay que hacer. Le quitaron el carnet hasta el 2024 pero sigue conduciendo, se ríe de la jueza como siempre se rió de nosotros. Creo que esto debería estar en manos de la Justicia', señaló la mamá.

Video de archivo publicado por la familia Lastiri en las redes sociales.

EL RECUERDO DE HERNÁN

'Soy la madre, pero lo puede decir cualquiera, Hernán era muy solidario. En la escuela hacía colectas de ropa, él iba a la EPET N°5 y llevaba bolsas de ropa que pedía casa por casa y se lo daba a una profesora que llevaba la ropa a zonas alejadas. Incuso por ahí le daba a sus compañeros la ropa, no hacía diferencia con nadie', destacó su madre. Hernán Lastiri