Buscan a un exintendente por la muerte del niño de Barreal

Este domingo una tragedia golpeó a Barreal: un niño de cuatros años murió cuando se le cayó un arco de fútbol en la cabeza. Hay un detenido por el hecho, que ocurrió en un local de eventos, y un exintendente es buscado, ya que podría ser uno de los responsables del fallecimiento.

Juan Hilario Uribe festejaba su cumpleaños de 4 en el salón Cristóbal Fútbol Club hasta que un arco de fútbol terminó con su vida. Tras el deceso, la Unidad Fiscal de Investigaciones N°4 inició la pesquisa para dar con los responsables de la tragedia. Los investigadores apuntaron contra el dueño y el encargado del salón.

Cristóbal Fútbol Club no estaba habilitado. Tenía los permisos vencidos desde 2019 y no disponía de un seguro. Los pesquisas también consideraron que era un accidente que podía evitarse si el arco hubiese estado anclado al piso o sujeto a un elemento que no le permita caerse. Otro importante factor es que el terreno tenía una inclinación de 5 cm, lo que facilitó la caída del arco.

En este contexto, en la tarde de este lunes, Gustavo Alberto Campillay Rodríguez -encargado del lugar-, fue detenido. En tanto, aún no encuentran al dueño del predio, el exintendente de Calingasta José Adolfo Ibazeta. Los investigadores allanaron la casa del exmandatario y secuestraron documentación. No obstante, creen que el vínculo entre Campillay e Ibazeta era solo "de palabra".