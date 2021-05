Dejaron varado a un grupo de sanjuaninos con discapacidad en Córdoba

Una situación de terror atraviesa un grupo de sanjuaninos con discapacidad en la provincia de Córdoba. Al menos 5 personas quedaron varadas en la Terminal de esa Ciudad desde la noche del domingo porque el colectivo en el que debían regresar a San Juan no salió.

Valentina Cabrera, una de las damnificadas, explicó a Diario 13 que el contingente debía regresar en un ómnibus de la empresa San Juan Mar del Plata. Cerca de las 23, llegaron a la terminal y se quedaron esperando que el colectivo llegue, pero nunca lo hizo.

Los afectados, denunciaron que la empresa nunca les comunicó que el colectivo no iba a viajar. Y señalaron que la “excusa” de la empresa fue que no había suficientes pasajeros para poder hacer el viaje.

Entre los damnificados hay pacientes con tratamiento oncológico, personas con discapacidad motriz y niños, agregó la pasajera varada.

Desamparados, sin dinero y sin un lugar donde ir, se quedaron en la terminal a la intemperie. Es que una vez que cerró la terminal, no les permitieron ingresar y debieron pasar toda la noche durmiendo en el piso o en bancos de cemento frio, dijo Cabrera.

Además, comentó que muchas de las personas varadas no cuentan con dinero ni recursos para comer o para pagar un hospedaje. Es por ello que durante todo este martes continuaban deambulando por el edificio de la Terminal.

Los pasajeros reclamaron ante la oficina de la empresa en la terminal cordobesa y algunos consiguieron ser reubicados. Valentina Cabrera, dijo que en su caso particular le reprogramaron el pasaje para este martes a las 23 en un colectivo de la empresa Socasa. Sin embargo, otros pasajeros todavía no tienen seguridad de que podrán ser reubicados.

“La gente estuvo acá muerta de frío y no les pagaron ni un desayuno. La noche que hemos pasado fue de terror. Y la excusa que da la empresa es que no tiene la suficiente capacidad de pasajeros para viajar. A nosotros nos dan el pasaje por discapacidad y no pagamos. Pero la empresa recibe el dinero y no se hizo cargo de nada. Nosotros somos como cualquier otro pasajero y nos han discriminado”, se quejó Cabrera.

Por otro lado, la mujer comentó que los damnificados son mayormente personas humildes y que temen reclamar por temor a no ser reubicados para poder regresar a San Juan.