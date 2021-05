Dolorosa historia y búsqueda laboral de un sanjuanino que es hipoacúsico

Nicolas Muñoz cansado de no conseguir trabajo uso las redes sociales para ampliar sus posibilidades. De este modo generó un curriculum en Facebook para darse a conocer y cuales son sus capacidades.

Su texto en la plataforma social inicia "Busco trabajo de lo que sea. APRENDO RAPIDO Y SE HACER TODO". Al mismo tiempo señaló que tiene experiencia en limpieza, cuidado de personas mayor y ayudar en quehaceres. Sin embargo hoy se encuentra desempleado porque la persona que cuidaba tiene Covid 19, por lo que no podrá hacer sus tareas por un tiempo

Este pibe de 21 remarcó que esta soltero y es hipoacúsico. Por esta discapacidad, señaló que no tiene los audífonos por lo que debe leer los labios siempre. A la vez dijo que presentó todos los estudios indicados para que el Gobierno lo ayude a conseguir el aparato, pero aún sigue en espera.

Otro de los datos que brindo a sus seguidores es que no tiene pensión y la actual situación en su familia es complicada ya que vive solo con su abuela quien no puede caminar mucho. Al mismo tiempo abundó diciendo que no tiene el secundario finalizado por la falta de sus audífonos, algo necesario para el rendimiento escolar.

Luego de ello este muchacho sanjuanino contó parte de su historia ya que su madre lo abandonó cuando tenía tan solo 12 años de vida, al igual que a su hermanito que tenía 4 años. Sobre su padre mencionó que por su trabajo como camionero no lo ve desde hace un mes.

Por las razones señaladas es que generó su búsqueda laboral, algo que necesita de manera urgente para subsistir él y su familia. Para cualquier tipo de contacto es que dejó su número telefónico y sus características personales. .