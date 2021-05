Manantiales al borde de convertirse en reserva estricta

Durante los últimos días trascendió un proyecto nacional que, de concretarse, afectará sensiblemente la economía un departamento de la provincia. Se trata de una iniciativa del Frente de Todos que busca declarar la Estancia de Manantiales, en Calingasta, como reserva natural estricta. Esto encendió las alarmas en la provincia porque unas 250 familias perderían su ingreso y las exploraciones mineras deberían cesar.

Por este motivo el diputado Leonardo Gioja propuso de forma necesaria que haya mucho diálogo. “Creo que ahora se tiene que abrir un espacio de diálogo y se debería haber mantenido desde hace un tiempo. Esto me parece que tiene que plantear un diálogo a distintos niveles entre el ministro de defensa por un lado, entre los diputados nacionales por el otro y otro acá nosotros los legisladores provinciales por el municipio con la provincia”, aseguró.

Sobre esta propuesta de dialogo, Leonardo Gioja dijo que primero es necesario crear el Parque Provincial de Manantiales, ya que es una forma de plantear el texto que tiene la provincia respecto de la zona para poder sacar específicamente a Manantiales de las otras áreas del texto nacional que crea 14 área distintas.

En rigor, el texto del proyecto, que está firmado por los diputados Germán Martínez (FdT), Héctor “Toty” Flores (Cc-Ari) y Eduardo Fernández (FdT), establece la creación de “la categoría de Reserva Natural de la Defensa (Rnd), que será integrada por aquellos predios, asignados en uso y administración al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas y demás organismos descentralizados de dicha jurisdicción ministerial, que presentando elementos de significativo valor para la conservación de la biodiversidad o del patrimonio cultural y natural de la Nación". En San Juan, reconocen que el territorio pertenece a la cartera de Defensa, que conduce Agustín Rossi, pero no así su subsuelo y los recursos que contiene. Además, aclaran que no hubo contacto de los legisladores con autoridades locales.

“Con este proyecto nacional se crea como una categoría que establece un tipo de prohibiciones o de restricciones sumamente conservacionistas. Me parece que puede ser adecuado para otras provincias pero no es bueno en el caso nuestro. Las nacientes de los ríos tienen una protección, es triste pero en ciertas zonas como casas amarillas se hacen horas extras y culturas que creo que se puede seguir haciéndose o zonas que son posibles de exploración los protectores mineras que hay que hacer la zona de explotación turística o con un potencial muy grande en materia turística”, relató Leonardo Gioja.

Asimismo aseveró que no todo Manantiales es igual porque hay zonas que proteger estrictamente y hay zonas en las cuales hay que desarrollarlas sustentablemente. “Este es el punto, que nosotros podamos definir desde la provincia que podemos desarrollar adecuadamente en función de las características propias, y no desde la Nación prohibiendo todo porque me parece que le ponen un freno al desarrollo de Calingasta”, amplió.

Por este motivo el legislador provincial propuso nuevamente el diálogo para tratar de sacar el proyecto local que plantea rescatar a Manantiales como una zona turística. Ante esto, hay que recordar que la provincia tiene en vista esa alternativa. Ya en junio del 2020, Uñac planteó la posibilidad de declarar la Estancia Manantiales como parque provincial que contemple la construcción de un centro de esquí y un complejo turístico.

Finalmente Gioja expresó que con este proyecto, se le va a poder explicar a la Nación las razones de por qué Manantiales no debería estar dentro de este proyecto de creación de nuestras áreas de reserva. “Ya es la tercera que presentamos el proyecto para crear el Parque Provincial Mercedario. Ya que con este proyecto se aspira a tener un parque provincial de usos múltiples que brinde empleo a los calingastinos”, concluyó.