"Mejorará nuestra triste expectativa de vida": el paso que salvará personas trans

Este martes la provincia dio lo que la referente de la ATTTA de San Juan, Verónica Araya, consideró un "importante primer paso" para los derechos de las personas trans, travestis y transgéneros. Quedó oficializada la apertura del consultorio inclusivo Claudia Pía Baudracco en el Hospital Doctor Marcial Quiroga, que inaugurará el 27 de mayo.

La ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, establece que los efectores del sistema público de Salud -estatales, privados o de obras sociales-, deberán asegurar los derechos de las personas a "acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida". Sin embargo, Verónica Araya comentó a Diario 13 que el derecho a la Salud de la población trans no estaba garantizado.

La referente de la asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina contó que en varias ocasiones asistió con profesionales que no estaban capacitados: "Muchas veces he ido y la doctora o el doctor no sabe responder a preguntas que afectan a mi cuerpo, por ejemplo, tema hormonal, cirugía, siliconas y demás". No obstante, remarcó que el problema de acceso a la Salud es general y que ese es solo un ejemplo.

En la vulneración de este derecho radica la importancia que tiene para Verónica el consultorio que será atendido por profesionales de la Salud capacitados con "un enfoque especial" y que apunta a una atención integral para personas de la comunidad LGBT+. El objetivo es que encuentren allí asistencia de diferentes áreas. La Doctora Rosa Contreras será la responsable del espacio.

Verónica celebró la incorporación del consultorio como "un buen inicio" mientras continúan a la espera de la amplitud de derechos por parte del Gobierno de San Juan. Según aseguró, desde hace tiempo que desde el sector le piden al Ejecutivo provincial que capaciten al personal médico, principalmente para que conozcan las leyes de género.

La lucha continuará, pero por el momento "el consultorio ayudará a mejorar la triste expectativa de vida de las personas trans, que es de 30 a 40 años". "Esto es para iniciar el camino para que podamos hacernos atender en cualquier hospital y todos los médicos o médicas estén capacitados", remarcó.

Con esperanza y alegría propia de una victoria conseguida, la referente de ATTTA cerró: "Este consultorio es muy importante para las nuevas generaciones. Lo que estamos evitando es que las compañeras y los compañeros se hagan tratamientos y cirugías clandestinas que termine con sus vidas. Somos parte de esta sociedad. No somos ajenos/as. Como sociedad nos merecemos una respuesta a esta problemática".