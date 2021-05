Aseguran que hay empresarios que abrieron pese a estar clausurados

En una entrevista en Banda Ancha, el juez de Faltas, Enrique Mattar, detalló el monto de las multas por realizar fiestas clandestinas, que claramente incumplen con los protocolos sanitarios. En esta misma línea, el juez agregó que existen varios "empresarios que abrieron pese a estar clausurados. Han quebrantado la ley y los estamos buscando".

Según Mattar, algunos empresarios no solo incumplen con los protocolos si no que no se presentan ante el Juzgado. "Trata de emprender una rebeldía con esto. Se les declara pedido de captura y en algunos casos se los logra detener", explicó. "A veces pasa mucho tiempo pero aún así el expediente no se cierra hasta que no tenemos identificados los empresarios y se presenten para que hagan su defensa", aclaró el juez.

De acuerdo a Mattar, en muchas ocasiones los dueños colocan nombres ficticios en la sociedad que crean al momento de abrir un restaurante o bar. "Esto significa que no siempre captemos al propietario", puntualizó. Asimismo, el juez detalló que "muchos locales se transformaron en restoranes con grupos musicales que generan una molestia para los vecinos por el volumen".

Esta tendencia se da en la mayoría de los casos debido a que "el baile" está prohibido por la pandemia del coronavirus. "El modo que tienen para llevar gente es alquilar un gran predio y lo dividen separadamente: uno vende comida, otro vende bebidas. Esto no está mal mientras se mantenga a la gente separada", recalcó Mattar.