Desidia: dos mamás y sus 10 hijos en extrema pobreza imploran ayuda

Una durísima situación es la que atraviesan dos mamás y 10 niños en el departamento 25 de Mayo. Viven en la pobreza extrema, en una vivienda sin puertas ni ventanas, duermen en el piso, no tienen agua, luz ni otro tipo de servicios básicos. Para tomar agua la acarrean en bidones y botellas.

Ante esta situación, Leire Cabañes, una joven voluntaria emprendió una campaña que busca ayudar a esta familia en situación de indigencia y emergencia. “Esto comenzó hace una semana más o menos cuando conocí a la familia. Fui a su casa y vi como vivían y es lamentable. Conozco mucho el departamento 25 de Mayo pero nunca vi un caso como este. Están pasando un mal momento”, aseguró la joven.

Una de las mamás tiene 7 hijos y la otra 5, contó la voluntaria. “Las dos viven juntas. Pasan por mucha necesidad, la casa no tiene puertas ni ventanas, no hay baño, no hay luz, no hay agua. Esta retirada del barrio más cercano que es el José Marti. Acarrean el agua en bidones y botellas”, describió.

Hola a Todos , me dirigo a la gente dentro de la politica y tambien me dirijo a los que no estu00e1n con la politica, creo... Posted by Leire on Tuesday, May 18, 2021

“El lugar donde viven está aislado del barrio. Están mas retirados, entrando al campo. Son dos mujeres solas que viven ahí y es muy peligroso”, señaló la mujer.

Es por ello que ahora, buscan donaciones para ayudar a esta familia. “Buscamos hacer campaña, juntar donaciones y cubrir sus necesidades. Pero ellos necesitan una casa”, dijo Leire en el programa Banda Ancha por Canal 13.

“Lo que necesitan son calzados de distintos números para los menores. También ventanas, puertas, estufa, garrafa, consiguieron cocina, pero no tienen gas. Abrigos, frazadas, camas y colchones porque duermen en el piso”, dijo.

Cabañes, dijo que las familias no tuvieron asistencia por parte del municipio y que se les cerraron todas las puertas. “No se ha hecho presente ninguna autoridad ni nada. Dicen que han pedido ayuda, pero les cerraron las puertas, recurrieron al intendente, pero no las atendió” aseguró.

Los interesados, pueden llevar las donaciones a la vivienda de la voluntaria en el barrio José Martín de 25 de Mayo o comunicarse con el 2644560441 para coordinar.