Polémica: ¿cuánto cuesta la multa por una fiesta clandestina en San Juan?

En la mañana de este miércoles, la polémica estalló cuando el Juez de faltas Enrique Mattar reveló en Banda Ancha los insignificantes valores con los que se castiga a las personas que acuden a las fiestas clandestinas. A lo que minutos después de la Secretaria de Seguridad expresaron que estas multas “tienen un valor que se quedó en el tiempo”.

Según dijo Mattar, actualmente no hay un monto fijo, ya que hay un rango importante entre el tipo de fiesta clandestina por lo que los asistentes deben pagar entre $3.000 a $4.000, mientras que los organizadores deben pagar más de 30 o 40 mil pesos de una fiesta relativamente “chica”. En ese sentido explicó que “se analizan una importante cantidad de circunstancias. Se denomina fiesta clandestina al festejo o juntada de amigos de determinada cantidad como 15 o 20 personas. Pero hay negocios enormes que juntan más de 100 personas”.

Para definir el valor de estas multas, el encargado del Tercer Juzgado de Faltas dijo que se analiza la voluntad de negocio, y al verificar que se ha montado un negocio, se busca un valor alto de multa. “La policía tiene dificultades para dar con este tipo de fiestas clandestinas, y suele encontrarlas a través de las redes sociales pero no todas son captadas y no es un tema sencillo”, agregó.

Asimismo Mattar destacó que el tema no es sencillo porque hay que seguir acudiendo a la responsabilidad de los partícipes y en muchos hogares es duramente sancionado porque puede ser bajo a la hora de la sanción pero es duro a la hora de pasar el mes. “La peor sanción es la enfermedad. Hay que llamar a la responsabilidad de los padres que prestan el auto y saben que sus hijos van a una fiesta clandestina”, manifestó.

El valor de las multas caló en el humor de los televidentes de Banda Ancha, ya que cuestionaron el poco valor monetario con el que se castiga a este tipo de infractores. En ese marco, el Subsecretario de Seguridad Abel Hernández declaró que las infracciones al Código de Faltas en su mayoría están con una medida que tiene un valor que quedó muy desactualizado, sobre todo cuando se está hablando del alto riesgo que significa este tipo de transgresión.

“Quizá en otra época pasaba como un acto de inconducta más de los que tenemos en una sociedad que busca su equilibrio de distintas formas, pero estos hechos que atentan contra la Salud Pública deben ser castigados como tal. Son tan bajas las multas que no les conviene complicarse la vida ni resistiéndose al procedimiento policial, lo aceptan y punto. Son dos botellas de fernet menos nada más", aseveró Hernández.

Finalmente Mattar destacó que una reunión de amigos donde no se respeta las distancias mínimas, el “no le llamaría fiesta clandestina, pero es una reunión prohibida que no está autorizada para realizarse en este momento. No se pueden festejar cumpleaños con mucha afluencia de gente”. Al mismo tiempo reveló que con este tipo de multas siempre hay morosidad porque llevan un tiempo en ser pagadas. En ese sentido, dijo que hay infractores que las pagan pero son perseguidos aquellos que no pagan. “Los que no vienen son declarados rebeldes, y los que no pagan las multas, se convierten en arrestos, dependiendo del valor de las multas”, sentenció.