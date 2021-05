Dos grandes de la noche sanjuanina clausurados por tener baños sucios

Dos famosos bares de San Juan fueron clausurados en la misma noche por estar en completa situación de irregularidad. Coco Bongo y La Galería no cumplían con los protocolos para coronavirus y tenían sus baños sucios, además uno de ellos no contaba con la documentación obligatoria.

Rodrigo Nehemeías Montenegro, representante de La Galería, fue obligado a cerrar momentáneamente el bar tras una visita policial que recibió el jueves. El bar no incumplía el Protocolo y Reglamento Provincial Covid 19 -no había distanciamiento social y tampoco uso de barbijos-. Además, La Galería tenía las habilitaciones necesarias para abrir vencidas. Sin embargo, no fue el único motivo que llevó a su clausura, ya que también tenía los baños sucios.

La misma noche efectivos policiales realizaron una inspección en Coco Bongo, otro conocido bar, y también encontraron una batería de infracciones. El local gastronómico de Guillermo Rafael Carrasco no respetaba el distanciamiento social entre mesa y los baños estaban sucios, sin jabón, toallas descartables, ni agua.

Ambos bares fueron clausurados preventivamente. El Segundo Juzgado de Faltas intervino.