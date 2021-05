Los misteriosos encuentros cercanos del tercer tipo en San Juan

Hablar del fenómeno OVNI ha pasado de ser un tabú a un tema cada vez más habitual. Con el desarrollo de la tecnología, es cada vez más fácil conocer historias, imágenes, fotos, videos o noticias de algún avistamiento o incluso misteriosos encuentros.

San Juan no escapa a este fenómeno y existe un grupo que va a la caza de estos objetos voladores no identificados. Ellos son los Guardianes del Cielo Cuyano.

Jorge Pérez, uno de los miembros fundadores de esta agrupación reveló impactantes relatos sobre encuentros cercanos del tercer tipo en San Juan. Uno de ellos ocurrió en el año 1978 en la localidad de El Ramblón, departamento Sarmiento. Sobre este caso, buscan desclasificar archivos de la época para producir un documental.

El otro, ocurrió en el año 2016 durante una vigilia del grupo en el Cerro Plateado del departamento Pocito. “Lo pudimos grabar y todo. A eso hasta el momento no le hemos podido encontrar una respuesta. Definitivamente fue un OVNI”, aseguró el aficionado.

Jorge Pérez - investigador y fundador de Guardianes del Cielo Cuyano

“Hemos visto muchas cosas. Aunque esa situación me impactó muchísimo. Tuvimos muy cerca un objeto volador no identificado, bajó a unos 1000 o 1200 metros donde estábamos nosotros, pasó despacito y siguió su trayectoria”, contó.

Pérez, describió aquel misterioso aparato: “Era 10 veces más grande que la Estación Espacial Internacional. Así se vio cuando pasó por encima de nuestras cabezas. No hay nada tan grande de construcción humana en el espacio que se pueda ver así desde la Tierra”, dijo.

“Nosotros lo veíamos como un punto chiquito. Parecía una estrella que se movía. Pero se empezó a hacer más grande y tomó la forma de un plato redondo. Cuando lo filmo con el equipo se ve una luz muy potente, pero a simple vista se veía algo redondo que fluctuaba con una neblina de costado que daba la impresión de que se bamboleaba”, recordó.

El video fue compartido en la página de los Guardianes del Cielo Cuyano el 21 de septiembre de ese año. “En el video se alcanza a escuchar cuando nos llaman por teléfono y nos avisaban que había una luz muy grande en el cerro y nosotros la teníamos encima nuestro. Fue impactante, pero hay muchas cosas que llaman la atención. Una de las que más me impacto fue esa”, comentó Pérez.

hola !!!! amigos . EN ESTA OPORTUNIDAD QUERIAMOS CONMEMORAR ESTE FANTASTICO ENCUENTRO DOCUMENTADO Y REVIVIRLO CON TODOS... Posted by Guardianes DEL CIELO Cuyano on Tuesday, September 20, 2016

Ante tal seceso, el hombre comentó que no sintió miedo. “No me dio tiempo a nada. Estaba maravillado con la luz tan bonita como se veía. Siempre lo vemos lejos, esta vez estuvo muy cerca y no me dio ni tiempo a tener miedo”, aseguró.

“Incluso, en el video se escucha que le digo a Ramón (otro de los presentes en la vigilia esa noche): ‘Viene bajando’ y él me contesta: ‘Si, si. Vienen por nosotros’”, recordó entre risas.

“No nos dio tiempo a nada. Me quede pasmado, alucinado. No me dio tiempo a asustarme. Fue algo impresionante”, dijo Jorge Pérez.

Si bien este encuentro quedó documentado, aseguró que “siempre hay cosas que uno no quiere contar porque van a decir que sos un loco”.

“Nosotros siempre hemos hablado sobre lo que se puede demostrar. Lo que no se puede demostrar nos callamos. Hay manifestaciones que por ahí pasan en algunos lugares que no se entienden. Cosas muy extrañas”, aseguró. Pocito es una de las zonas elegidas para las vigilias de Guardianes del Cielo Cuyano

En este sentido, Jorge contó una experiencia inexplicable que vivieron durante una vigilia. “De haber diez personas en una vigilia y que las 10 de repente y sin saber por qué se duermen y cuando se despiertan faltan partes de videos y registros. Son cosas que no se pueden decir muy abiertamente porque no se pueden demostrar”, reveló.

“Se sienten sensaciones extrañas en el cuerpo, como si fuera corriente, etc. Y para contar eso deberíamos contar con otra tecnología que pueda captar eso en el momento. Lamentablemente todavía las tenemos. Ojalá que en algún momento si lo podamos conseguir para hacer una investigación más profunda”, señaló.

Uno de los motivos que hace a este grupo guardarse algunos secretos de hechos que no tiene explicación tiene que ver con su trayectoria. “No solo en San Juan, sino en todo el mundo, Guardianes del Cielo Cuyano tiene miles de seguidores. Representa mucho también en otros países: en México, España, Estados Unidos, tenemos seguidores a quienes les interesa mucho lo que nosotros hacemos”, sostuvo. Cada semana, Guardianes del Cielo Cuyano realiza vigilias en San Juan

Caso Ramblón

Distinto fue el caso Ramblón allá por el año 1978, cuando un encuentro cercano del tercer tipo “enloqueció” al jefe de la Estación de trenes de esa localidad en el departamento Sarmiento.

El hecho ocurrió durante la noche del 12 de julio, cuando a Felipe Onofre Orozco se le posó encima un plato volador. “Fue uno de los primeros registros en Argentina de encuentros cercanos del tercer tipo”, señaló Jorge Pérez.

Actualmente, Guardianes del Cielo Cuyano, busca desclasificar archivos policiales de la época para realizar un documental. No obstante, cuanto con invaluables testimonios de otras personas que estuvieron involucradas en esa situación. Recorte Diario de Cuyo - 15 de julio de 1978

Publicaciones periodísticas de aquel entonces, cuentan que el jefe de la Estación fue sorprendido por una imponente luz blanca que era emitida por un objeto volador de color rojo. Ante esa situación, el hombre quedó cegado, inmovilizado y luego inconsciente por unas 3 horas hasta que logró recuperarse y dio aviso a la Central Policías de Mendoza de lo que estaba viendo.

Muchos habitantes de la zona, también declararon haber visto la luz a lo lejos y manifestaron que las transmisiones de radio y televisión se interrumpieron mientras duró el fenómeno.

La Policía de San Juan, confirmó que el hecho había durado al menos 5 horas y además de los relatos de los vecinos, comunicaron que el misterioso objeto no había hecho contacto con la tierra, ya que no se habían encontrado indicios físicos de ello.

Por su parte, el investigador Jorge Pérez, agregó que después de muchos años, Guardianes del Cielo Cuyano logró reunir varios testimonios sobre el hecho que arrojaron coincidencias impactantes. Vecinos en la zona del avistamiento del OVNI en a localidad de El Ramblón (Foto: Diario de Cuyo 1978)

“La Policía de San Juan tuvo participación en el hecho. Después de que Orozco da aviso, desde Mendoza avisan a San Juan y son el comisario Feliz Alfredo Balmaceda con el ayudante Castillo y el oficial Varas de Criminalística quienes llegaron hasta la zona para investigar lo que sucedía”, relató.

“Llegan como a las 23 y encuentran al hombre encerrado en la estación. Se había defecado encima, le salía sangre por la nariz y los oídos. Estaba en un estado de shock total y llamaron a la ambulancia. También le llamaron a Sergio Soso, el relevante de Orozco, para que vaya a reemplazarlo porque tenía problemas”, comentó Pérez.

“Una vez que asistieron a Orozco, todos los que fueron al lugar vieron esa vez vieron la manifestación lumínica porque esa nave anduvo toda la noche por el campo. Ese caso tuvo muchísimos testigos y no se le dio importancia que debía tener”, aseguró.

“Estamos haciendo el seguimiento de estos archivos que tiene que estar metidos en algún lado y los queremos desclasificar y está también en proceso un documental tipo película del caso Ramblón”, señaló el integrante de los Guardianes. Testigos del Caso Ramblón en 1978 (Foto: Diario de Cuyo)

“Es todo un acaso increíble. Hemos contactado con algunos testigos importantes de la época. Incluso Sergio Soso ya falleció, Orozco falleció, pero ese día, iba el hijo de Soso, que en esa época tenía 18 años. En la actualidad tiene más de 60 y vive en Córdoba. Hablamos con él y nos contó todo lo que vio esa noche. Y coincide con lo que dicen algunos testigos que trabajan en la policía que también vieron, a quienes también pudimos entrevistar y nos dieron todos los detalles de lo que sucedió esa noche”, sostuvo.

Para la agrupación, el documental es uno de sus proyectos más importantes. “Hay mucha gente de San Juan no sabe lo que ha pasado. Es un caso muy importante en la provincia. Estamos trabajando con CEFORA (Comisión de Estudio del Fenómeno Ovni en la República Argentina). Este organismo está compuesto por investigadores de renombre del país y en contacto con otra gente de otros países que también trabajan con el tema”, contó Pérez.

¿Vida extraterrestre?

“De que hay algo más, hay algo más seguro. Todos los que estamos en este tema buscamos esa respuesta que no podemos encontrar. Ojalá el día de mañana podamos tenerlo al lado para tocarlo y saber qué es lo que andamos buscando. El que busca encuentra en algún momento”, aseguró el investigador sanjuanino.

“Vida en otros planetas seguro tiene que haber. Estamos rodeados de galaxias iguales que la nuestra y puede haber vida. Incluso en nuestro mismo planeta puede haber algunos seres o algunos habitantes que pueden estar viviendo hasta en el fondo del mar.

El mar se ha explorado un 10% nada más. Hemos explorado el espacio más que nuestro propio mar”, sostuvo Pérez.

“Creo que hay algo más. Por lo que nosotros hemos podido observar hay algo más. El gobierno de Estados Unidos da por sentado que el fenómeno existe y que hay vida extraterrestre. La Marina y el Pentágono lo dan a conocer cada vez más. Se van filtrando videos y cosas que a esta altura no les queda otra que decir que si, que el fenómeno está”, dijo. Guardianes del Cielo Cuyano fabricó una cámara especial para realizar avistamientos nocturnos

Consultado sobre un posible contacto con vida extraterrestre, el sanjuanino cree que muchas personas no están preparadas para ello, pero a que el mundo ya se “vienen preparando” para ese día. “Más allá que nos venimos preparando, con todas las películas y las cosas que vemos ya todo es casi como normal. Antes, por hablar de OVNIS te trataban de loco, se burlaban y te excluían. Ahora no es tabú y se habla abiertamente. La persona que pueda pensar que estamos locos creo que le debe faltar alguna apertura en su cabeza y está bien, es un proceso”, planteó.

“Creo que hay vida en otros planetas, que nos visitan y creo que ya están acá. Pero como no no se puede probar todavía... seguimos buscando”, concluyó Jorge Pérez.