Aseguran que volver al horario de corrido ayudará a frenar los casos de Covid

Las medidas de prevención que rigen en la actualidad frente a la segunda ola de contagios tienen vigencia hasta el viernes 21 de mayo. Debido a esto se espera que se hagan algunas modificaciones a las mismas para intentar frenar el aumento de casos. Acerca de esto, desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) manifestaron que algo que ayudaría sería volver al horario de corrido.

Mirna Moral, secretaria general del SEC, expresó en comunicación con Canal 13 que sería un buen momento para abandonar el horario partido en el comercio sanjuanino. La autoridad destacó que esto reduciría enormemente la cantidad de viajes en el transporte público, evitando aglomeraciones en unidades.

"Esperemos que quienes tienen que decidir, que son las Cámaras correspondientes, vean que es necesario y que tenemos que proteger a los empleados de comercio. Creo que sería lo más prudente. Detener la ola de contagios es difícil pero si nosotros viajamos dos veces menos en colectivo es mejor y es posible que de esa manera se pueda contrarrestar el contagio", declaró.

Seguidamente Moral aseguró que tienen encabezan las distintas Cámaras comerciales siguen apostando al horario partido. Debido a esto ella decidió acercarse personalmente a autoridades del Gobierno Provincial para tocar este tema.

",e he acercado al Gobierno para tratar de tener la posibilidad de ir al horario de corrido viendo que quienes lo tiene que decidir acá, los responsables de las diferentes Cámaras, siguen insistiendo que el horario de corrido no nos conviene a los sanjuaninos porque no se vende. Mendoza lo tiene y San Luis lo tiene. Es absurdo seguir insistiendo con el horario discontinuo como lo tenemos ahora", sentenció.