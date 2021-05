¿Buena o mala señal?: disminuyeron las denuncias de fiestas clandestinas

A pesar de la llegada de la segunda ola de contagios a San Juan, las fiestas clandestinas nunca se detuvieron. Acerca de esto Abel Hernández, subsecretario de Seguridad, expresó en Canal 13 que las denuncias a estos eventos han disminuido. El funcionario manifestó que espera que hayan bajado los llamados porque hay menos reuniones y no porque la gente ya se acostumbró a ellas.

Sobre la baja de denuncias, la autoridad deseó que efectivamente en la actualidad se organicen menos celebraciones indebidas en la provincia. Esto se debe a que sería un escenario muy complicado que persistan este tipo de transgresiones y la población no de aviso a las autoridades.

"Quiero creer que han disminuido mucho, que no ha bajado el compromiso social de denunciar al 911. Menos fiestas habría porque tenemos menos denuncias e intervenciones. Espero que sea por eso y no porque no hay compromiso de la gente en denunciarlas y las estamos empezando a aceptar. Eso sería delicado", remarcó.

Posteriormente el subsecretario le recordó a toda la comunidad que se puede alertar a la Policía de San Juan de manera anónima. No es necesario dar nuestros datos. Simplemente uno debe marcar el 911 y llamar para informar a efectivos policiales en qué dirección se esta desarrollando un evento ilegal.

"Es anónimo. No necesariamente tenemos que dar nuestros datos. Si hay que poner en conocimiento de irregularidades que ocurran en la zona donde vivimos o que hemos podido ver y que muchas veces le es imposible a la Policía desde su patrullaje cotidiano poderlos advertir", sentenció.