"Nos bajaron del colectivo": la pesadilla de una mamá y su hija con discapacidad

Una mamá denunció que vivió una indignante situación en un colectivo cuando circulaba con su hija con discapacidad. Daniela Romero, contó a Canal 13 que el hecho ocurrió durante los primeros días de Mayo cuando subió a un colectivo de la línea 14 de la empresa La Marina.

“El chofer nos dijo que nos bajáramos porque nuestro carnet estaba vencido. Le mostré la prórroga que nos han dado desde Nación, pero el hombre se enojó, me tiró los papeles y me dijo que me bajara con la nena”, relató la mujer.

Ante esta situación, Daniela y su hija Guadalupe descendieron de la unidad en avenida Libertador y Entre Ríos. “Me hizo sentir muy mal. Es muy feo lo que pasé”, comentó.

La nena es autista, tiene hipoacusia y es hiperactiva. Su madre, reconoció que si bien su carnet de discapacidad figura vencido, desde Nación impusieron una prórroga para que pueda seguir utilizándolo.

Daniela, denunció que el chofer que la obligó a bajar es de apellido Núñez y conduce un colectivo de la línea 14 A. “Es una burla para una persona con discapacidad”, sentenció.

"El carnet estaba vencido, pero tenemos una prórroga por un año que nos manda Nación. Pero a este hombre no le importó y nos hizo bajar. No es grato que traten así a las personas con discapacidad. Es muy feo lo que vivimos ese día”, recordó la mujer.

Indignada por lo que había vivido junto a su hija, Daniela decidió hacer la denuncia. “Hice la denuncia al otro día porque tuve que averiguar el nombre de él. Otros choferes de la misma empresa me dijeron que no tenían que habernos bajado porque estaba todo en regla, pero él no sé por qué motivo nos bajó a mí y a mi hija”, dijo.

“La verdad que no es nada grato que a una persona con discapacidad la traten así. La pasamos muy mal. A mí me gustaría que algo se hiciera con este hombre porque es burla. Ayer lo vimos, nos miró como diciendo que él iba a seguir trabajando. Es feo que la sociedad se comporte así con la gente con discapacidad. Necesitamos ayuda y nadie nos ofrece nada”, relató Daniela.

“Pido que la sociedad no los discrimine y les presten atención. A los papás nos cuesta que los discriminen. Me gustaría que las gentes en casa miren a sus hijos y que agradezcan que están bien. Los papas que tenemos hijos así la pasamos muy mal. Me gustaría que la sociedad no discrimine y que ojalá que esto no se vuelva a repetir con nadie con discapacidad ni con gente mayor. Este hombre le contesta mal a la gente. Que tenga más conciencia de lo que hace y que no lo vuelva a hacer”, concluyó la mamá.