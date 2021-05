Preocupación ante un posible cierre de bares durante los fines de semana

Preocupación, es lo que vive en estas horas el sector gastronómico ante las posibles restricciones que podría establecer el Gobierno en la provincia. Es que una de las ideas que está dando vueltas sobre el tapete seria que los bares sanjuaninos vuelvan a Fase 1 los fines de semana, es decir que no podrían abrir sus instalaciones los días sábado y domingo.

Según dialogaron a Diario 13 algunos dueños de bares sanjuaninos, personal de Leyes Especiales les informó que se está pensando en que este tipo de locales no podrían abrir sus puertas los fines de semana. Esto se estaría evaluando ante la escalada de casos que está registrando la provincia en los últimos días.

Asimismo desde Salud Pública no desmintieron esta iniciativa, ya que es una de las posibilidades que está sobre la mesa para cuando el gobernador Sergio Uñac evalué junto al Comité Covid 19 provincial las posibles restricciones. Claro que esto se llevaría a cabo, una vez que el mandatario se reúna de forma virtual junto sus pares y el presidente de la Nación, Alberto Fernández para definir el nuevo DNU que buscará ponerle un freno a los contagios.

Cabe destacar que durante la tarde del miércoles, el parte emitido por Salud Publica notificó 420 casos de Covid 19. De manera que el total en la provincia llegó a 34.492 con unos 4.560 pacientes con proceso de infección.

Debido a esta idea que está dando vueltas, alrededor de las 16 de este jueves, la Cámara Gastronómica se reunirá para poder reaccionar rápidamente ante la propuesta que les vaya a hacer el Gobierno provincial. “Si nos cierran se va a complicar bastante porque nosotros no somos el foco de infección. Al contrario, cumplimos los protocolos y hemos pedido que clausuren a aquellos que no lo hacen”, expresó Sebastián Moya, dueño de Ancestral.

“Somos muchos los bares que sí cumplimos con los protocolos y queremos trabajar. Si deciden cerrarnos, están incentivando a que aquellas personas que no puedan ir a los bares, se reúnan en sus casas donde no se cumplen los protocolos. Ni siquiera hablo de las fiestas clandestinas, sino reuniones sociales donde se junten más de 10 personas y no hay control, mientras que en los bares sí”, agregó.

Por otro lado desde el sector gastronómico advierten que si se lleva a cabo esta medida, no se está evaluando el daño económico que se genera. “Acá se cortaría un circuito económico que da vueltas alrededor de los bares, como los proveedores a los que se les compra los alimentos de las comidas que ofrecemos cada uno de los bares. A la hora de pagar impuestos no hay rebajas, nos cobran como si uno estuviera utilizando el local al 100% cuando lo hacemos al 30%”, exclamó Moya.

Cabe recordar que algunos bares como Ancestral buscan innovar con nuevas propuestas, ya que en este contexto anunciaron a través de sus redes sociales que a partir de este fin de semana abrirán sus puertas al desde el mediodía. “La idea es abrir sábado y domingo desde el mediodía de corrido hasta la noche. Esperemos si nos dejan hasta las 20 o hasta las 12 como estamos abriendo actualmente”, concluyó uno de sus dueños.

En fin, habrá que esperar qué decisiones se van a tomar desde el Gobierno. De hecho esta idea de cerrar los bares durante el fin de semana no suena descabellada, ya que es algo que ocurrirá en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Será cuestión de horas, que se defina cada una de las nuevas restricciones.