Pese al confinamiento, la cadena de producción alimentaria seguirá funcionando

Por la noche del jueves 20 de mayo Alberto Fernández anunció una serie de medidas restrictivas que se extenderán por 9 días. Debido a esto se generaron dudas en varios sectores acerca de la posible suspensión de su trabajo. Una de ellas fue la cadena de producción de alimentos de San Juan. Sin embargo desde Agricultura confirmaron que no se detendrá esta actividad.

Marcelo Balderramo, secretario de Agricultura, confirmó en Banda Ancha que todos los eslabones de la producción alimentaria local seguirán funcionado. Si bien existe la posibilidad de que haya modificaciones en los horarios y en los diversos protocolos, no frenarán estas importantes tareas.

"Toda la cadena agroalimentaria a nivel nacional sabemos que no puede parar. Dentro de ese sector esta la agricultura, la ganadería y la agroindustria, que es el ámbito de competencia de la secretaría. Estamos esperando el decreto provincial y en base a eso se va a ir informando, pero es un sector que con seguridad va a seguir funcionando. A lo mejor con alguna restricción horaria pero no debería parar. Todo el sector agroalimentario de San Juan con seguridad que no va a parar", expresó.

Siguiendo en la misma línea Balderramo aseveró que los despachos que se hacen desde la provincia a otras jurisdicciones permanecerán. Esto se debe a que se tiene que seguir abasteciendo a todos los territorios que componen la República Argentina, no se puede cortar totalmente el suministro.

"Hay que tener en cuenta que en uno de los puntos del decreto nacional esta que eso va a seguir funcionando. Se debe seguir abasteciendo a todo el mercado nacional. En el caso particular de la carne, San Juan no produce toda la carne que consume así que va a seguir abasteciéndose con los distintos proveedores de otras provincias", sentenció.