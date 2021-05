Aseguran que el freno a la exportación de carne hará subir el precio

Desde el Gobierno Nacional decidieron frenar las exportaciones de carne durante todo un mes en la República Argentina. El objetivo era bajar el precio de este producto dentro del país. Sin embargo un abastero sanjuanino aseguró que esto provocará exactamente lo contrario y habrá que pagar cada vez más.

Javier Andan opinó que este freno a la venta al exterior será perjudicial sobre todo para el consumidor final. El sanjuanino expresó que esto provocará que los dueños de frigoríficos no quieran vender su mercadería, esperando que la medida termine para comercializarla con otros países.

"Por la experiencia propia que tenemos nosotros creo que no se va lograr la baja de precios, al contrario. No va a haber oferta, el productor al no dejarlo exportar no quiere vender en el país. No hay oferta entonces se pagan valores muchos más caros y va a seguir subiendo hasta que ellos no lleguen a un arreglo razonable", declaró.

Posteriormente acerca del "Lock Out" manifestó que no cree que San Juan se quede sin carne. Si bien remarcó que si va a aumentar su precio para el consumidor final, no va a faltar el producto en un primer momento. El conflicto pasa principalmente por el monto de los cortes.

"Al no ser una provincia donde se produce carne, no se si va a escasear pero si va a variar el precio. Los frigoríficos se empiezan a abastecer pero se empiezan a pagar valores no razonables hasta que se regularice la situación. Si llega a escasear la carne va a ser a fines de la semana que viene, cuando ya esta terminando el paro. Toda la semana ha ido subiendo el precio de a poco pero esta semana puntual por el tema del paro esta más bravo aún. En el último tiempo ha aumentado un 30% por lo menos", sentenció.