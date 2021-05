Hay 242 sanjuaninos internados en las áreas Covid 19, entre ellos un niño

En lo que el presidente de la Nación Alberto Fernández llamó "el momento más duro del país en la pandemia", San Juan tiene a 242 internados en las áreas Covid 19. Entre ellos hay un niño y también una embarazada.

Del total pacientes en internación en áreas Covid 19 -compuesto por positivos y sospechosos- hay 116 que permanecen en el Área Crítica, de los cuales 51 están con asistencia respiratoria mecánica. Un dato que destacó el ministerio de Salud es que hay un niño y una embarazada en esta situación, no obstante, no especificó en qué sector están y si usan o no respirador.

Los internados están distribuidos en los hospitales Dr. Guillermo Rawson; Dr. Marcial Quiroga; Dr. Ventura Lloveras, de Sarmiento; Dr. César Aguilar, de Caucete; Dr. José Giordano, de Albardón; Dr. Federico Cantoni, de Pocito; CEMEC; Dra. Julieta Lanteri; Hospital San Roque, de Jáchal; Hospital Dr. Alejandro Albarracín, de Valle Fértil; Hospital de Barreal, de Calingasta; Hospital Privado; Instituto Médico; Clínica El Castaño; Clínica Santa Clara; Sanatorio San Juan y CCI.

Este sábado San Juan registró 8 decesos por Covid 19, mientras que también sumó 559 contagios. Con las nuevas cifras, la provincia superó los 36.000 casos contabilizados desde el inicio de la pandemia -36.165- y el acumulado de muertes llegó a 649.