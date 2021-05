Conmoción por el fallecimiento a causa de covid 19 de una joven docente

Se trata de Agostina Carrizo, quien con tan solo 30 años perdió la vida a causa de Covid 19. Ante tal hecho usuarios de las redes la despidieron con inmenso dolor.

En los posteos que hacen referencia a la docente sanjuanina manifiestan sobre el amor a la educación que ella impartía. Por un lado uno de los mensajes de dolor llegó desde la institución de la cual ella se egresó. Es decir desde la Facultad de Filosofia de la UNSJ, donde indicaron: "Con profundo dolor, el Dpto de Letras evoca hoy a la Prof. Agostina Carrizo como una persona inolvidable, alegre, gentil, de fuertes convicciones, dispuesta a compartir, muy estudiosa, muy buena gente. Sus profesores consternados la despedimos con un fuerte abrazo y acompañamos a su familia en este sentido pésame".

Al mismo tiempo lo mismo hicieron desde el establecimiento donde ella brindaba clases: "Hoy fallece, nuestra querida profesora de lengua del B.V.G . Agostina Carrizo, era una persona joven, sana, sin comorbilidades, que enfrentó el covid en una dura batalla que no superó". A la vez agregaron: "Estábamos ansiosos en los grupos porque estaba mejorando, pero hoy llegó la peor noticia en horas de la Mañana Agostina deja de existir. En este momento nadie entiende nada, como tampoco entendemos como una directora cuando estaba enferma, y saturando bajo, le pedía que no se olvidara de que tenía que tener clases virtuales ( el grado de empatía). Así también dejo un mensaje para toda la gente que no entiende que vivimos una situación sanitaria de mierda. Descansa en paz querida compañera.".

También hizo lo suyo la escuela de manejo en la que ella participó: "Hoy despedimos con dolor y una inmensa tristeza, a quien nos eligió para su enseñanza en la conducción, conocida desde hace mucho tiempo, el dolor que sentimos es inexplicable, desde la Escuela dejamos nuestras condolencias a La Familia Carrizo QPDE AGOSTINA!!!"