Frente a la segunda ola: ¿San Juan tiene los insumos suficientes?

En el 2020 fue un gran problema la compra de diversos insumos para que Salud Pública pueda enfrentar a esta pandemia. Había un gran faltante y los precios se fueron por las nubes en todo el mundo. Sin embargo este año no sucedería lo mismo ya que se realizó una previsión y se hizo una compras considerables previo al invierno.

Guillermo Benelbaz, secretario de coordinación administrativa financiera de Salud Pública, expresó que en esta ocasión es diferente. Como la segunda ola de casos de Covid 19 era algo inevitable fueron precavidos y adquirieron diversos elementos médicos. No sólo elementos de protección personal si no diversos medicamentos que utilizan actualmente los profesionales.

"En principio esta normalizada esa situación. Ni el faltante ni por supuesto los precios por las nubes serían un problema. Hemos tratado de prepararnos antes de pasar el invierno. Se han hecho procesos de compra de testeos, de insumos y creemos habernos preparado, pero eso se podrá evaluar una vez pasado el invierno. En principio hay stock", expresó.

Además Benelbaz reveló que hay un stock de Ivermectina disponibles si los trabajadores de la salud los requieren. Hoy en día este medicamente no es tan requerido por los sanjuaninos como anteriormente, por lo que no hay faltante del mismo. Este fenómeno se había registrado el año anterior.

"La droga y las dosis de Ivermectina están, hoy no hay faltantes. Evidentemente parece que además de una cuestión médica también es una cuestión de moda. Uno no escucha hablar de la Ivermectina como el año pasado. Si es una de las armas que el Ministerio necesita para pelear hay en este momento a disposición stock y si hace falta comprar se puede hacer", manifestó.

Finalmente el funcionario se refirió a la situación del oxígeno en la provincia de San Juan. Se reveló que afortunadamente el proveedor local había realizado una ampliación de la capacidad de su fábrica. Esto permite que no se prevea una situación de desabastecimiento.

"Se han analizado todos los escenarios, no es tan sencillo como traer oxígeno. El proveedor local por esas casualidades de la vida ha hecho una inversión bastante importante en ampliación de capacidad y no sería un problema la capacidad de previsión. En cuanto a tubos hay un buen stock. Hoy no es un problema el stock de oxígeno", sentenció.