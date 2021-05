Ivermectina: ¿pasó de moda el polémico tratamiento contra el Covid 19?

Durante el 2020 se produjo una fiebre en los sanjuaninos por conseguir Ivermectina a toda costa. Mucha gente incluso hacía cola en las veterinarias para comprar este medicamente que suele utilizarse en animales. Sin embargo con el paso del tiempo la demanda del mismo ha disminuido. Desde Salud Pública revelaron que al parecer "ya pasó de moda" por lo que tienen el stock necesario.

El secretario administrativo de dicho Ministerio, Guillermo Benelbaz, expresó que hoy en día no hay faltantes de Ivermectina. Ya sea porque la gente confía plenamente en la vacunación contra el Covid 19 o por el motivo que sea, ya no es de los productos más requeridos.

"La droga y las dosis de ivermectina están, si hace falta comprar se compraría pero hoy no hay faltantes. Evidentemente parece que además de una cuestión médica también es una cuestión de moda. Uno no escucha hablar hoy de la ivermectina como el año pasado, probablemente porque se naturalizó el uso o porque la gente tiene esperanza en la vacuna y decide no tomarla", manifestó.

Sumado a esto Benelbaz contó que la cantidad que tienen almacenada actualmente sería más que suficiente. Sin embargo si desde el Ministerio de Salud Pública necesitan aún más, existe la posibilidad de hacer una nueva compra. Los recursos necesarios para adquirir un nuevo cargamento están disponibles.