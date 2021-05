La recaudación de un taxista disminuyó un 80%: "Me voy con $500 a mi casa"

"Antes hacía casi 35 viajes por día y ahora llego a tres nomás. La recaudación ha bajado en un 80% desde que comenzó el nuevo confinamiento", explicó un taxista, Armando Garcés, a Compacto 13. Es que desde que comenzaron a regir las nuevas medidas, en San Juan solo puede salir a las calles el personal esencial. Según el testimonio de Garcés, esto ha producido una importante baja de viajes para los taxistas y remiseros sanjuaninos.

De acuerdo al taxista, antes salía a las 6 de la mañana pero ahora "salgo a las 8, más tarde porque no tengo trabajo. Están demasiadas tranquilas las calles", destacó. "En un día normal me gastaba $1.000 en gas y recaudaba cerca de $3200. Ahora me voy a mi casa con $500 nomás", explicó Garcés. Los pocos viajes que hace ahora se lo debe a los trabajadores esenciales como médicos o policías que pueden salir con su permiso.

"No nos están dando los número, estamos gastando gas y no recaudamos nada. Ahora me quedo en mi casa, si sale un viaje desde la aplicación ahí salgo a trabajar", puntualizó el taxista. En esta línea, le pidió al Gobierno provincial "ponerse una mano en el corazón" y que ayude a estos trabajadores. "No debería cobrar desinfección o la RTO", argumentó Garcés.

Por otro lado, el taxista arremetió contra la ley de taxistas en blanco ya que "hay personas que tienen hasta quince móviles y se les va a ser imposible blanquear a todos. Se va a llevar al 40% de los conductores a la calle porque la mayoría va a preferir vender el auto". "Queremos aumentar las tarifas a un 35% porque quedaron desactualizadas. Estamos muy atrasados con eso y no nos están dando los números", finalizó.