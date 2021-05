Un conocido supermercado capitalino cerró antes y un cliente lo denunció

Este lunes una cliente denunció a un conocido supermercado capitalino tras impedir que ingresara a comprar antes de las 18. "Llegué a las 17.15 y me denegaron la entrada lo cual es ilegal porque están incumpliendo con un DNU federal", explicó la damnificada en Compacto 13. Se trata del Super Vea, ubicado en calle 25 de mayo y Jujuy, que desde que comenzó a regir las nuevas restricciones, decidieron cerrar sus puertas antes del horario permitido.

Según la damnificada, el problema comenzó ayer por domingo cuando intentó ingresar a comprar cerca de las 17 de la tarde. Allí le explicaron que debían tener el supermercado vacío para las 18 y por tal motivo decidió marcharse. Nuevamente este lunes la clienta intentó comprar y otra vez le denegaron la entrada. "Termino de trabajar a las 17 y me vine corriendo a comprar, me demoro quince minutos nomás", detalló.5

Es por este motivo que la clienta decidió llamar a la Policía. "Soy paciente de riesgo y tengo a cargo mi padre de 80 años que está postrado a una cama. No puede comer comida de delivery, por eso vine a comprar un par de productos en quince minutos", sostuvo la damnificada. "Es un daño moral el que me están haciendo, mañana es feriado nacional y no hay donde comprar algo", explicó.

De acuerdo al testimonio de la damnificada, se trata de un abuso e incumplimiento a una ley nacional. "Acá corre la ley de flagrancia. Llamé a la Policía para evitar que se repita el abuso. Los directivos del lugar no mostraron la cara ni quisieron dar explicaciones", puntualizó. Por el momento, cabe destacar que en este supermercado cierran sus puertas a las 17, pese a que puede estar abierto hasta las 18.