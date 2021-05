Una conocida kioskera, a favor del confinamiento: 'Me golpea mucho pero lo prefiero'

El nuevo confinamiento ha generado opiniones cruzadas, gente que cree que es lo correcto y otras que están en contra. Acerca de esto una conocida kioskera pocitana se mostró a favor de esta medida. Ella reconoció que esto la golpea mucho económicamente, pero piensa que se debe priorizar la salud de los sanjuaninos.

Jacinta es una vecina del departamento Pocito que atiende su kiosco en la plaza departamental hace más de 30 años. Si bien podría quedarse en su casa manifestó que lleva tanto tiempo en el lugar que siente que no puede fallarle a sus vecinos. Además le dio su visto bueno a las nuevas restricciones.

"Estoy muy de acuerdo con esto, pero no debería haber sido ahora, tendría que haber sido antes. El año pasado se hizo realmente muy bien, después como que se desbordó mucho y la gente estaba muy tranquila. Es mi trabajo, soy independiente, me golpea mucho económicamente pero yo lo prefiero. Se que mucha gente no va a estar conforme pero yo lo prefiero", expresó.

Siguiendo en la misma línea la trabajadora aseguró que los pocitanos estaban muy relajados. Si bien reconoció que hay mucha gente que cumple con los cuidados, hay personas que a día de hoy hay que seguir recordándoles las medidas. Para ella este relajamiento fue la principal razón de la crecida de contagios.

"En Pocito la población estaba muy relajada, es una lástima pero es una realidad. Pienso que ha sido la razón de tantos contagios, toda la gente estaba muy relajada. Las medidas tendrían que haber llegado mucho antes. Haber seguido como el año pasado. Estuvo muy permitido todo", sentenció.