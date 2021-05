Cocinero a quemarropa: Garbarino "oportunista" y "ciclo cumplido" para Gómez

A 15 días de las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan, uno de los precandidatos a rector pasó por Canal 13. Jorge Cocinero, habló de sus propuestas, la necesidad de un cambio y las obras que necesita la institución. Además, lanzó dardos contra los otros candidatos en el “ojo por ojo” del programa Banda Ancha.

El candidato tildó a Rosa Garbarino de oportunista y dijo que Roberto Gómez ya cumplió su ciclo. Sobre Emilio Fernández dijo que es un candidato vacío y que Tadeo Berenguer está condicionado políticamente.

Además, al actual rector, Oscar Nasisi, lo calificó como “medido”. Mientras que al gobernador, Sergio Uñac, lo describió como un trabajador incansable y al presidente, Alberto Fernández, en medio de una situación difícil.

En esta sección, también se refirió al coronavirus. “Es un bichito que nos tiene a todos en un vilo en forma permanente. Una sociedad que está pendiente de encontrarnos con más vacunas y pueda revivir sus costumbres, la vida social, el poder abrazarnos, esto nos esta faltando y el bichito nos está cambiando la vida”, manifestó.

De cara a las elecciones del próximo 10 de junio, el candidato de Universidad Activa, cree que será posible llevar a cabo los comicios. “Salvo que haya alguna restricción muy grave de confinamiento, hay que ser optimista. La gente tiene ganas de participar en la elección. Llevamos más de un año esperando el momento y a 15 días es como un logro poder cumplirlo. Si todas las condiciones están dadas se va a cumplir muy bien con este protocolo que ha elaborado la Junta Electoral de excelente calidad. Lo he leído detenidamente y ahí se ha explicitado de qué manera se va a votar, en qué lugares, etc. Tomando los recaudos necesarios vamos a poder votar”, comentó.

Acerca de la campaña, el candidato dijo que fue distinta a raíz del contexto de la pandemia. “No hemos podido hacer nada de lo que hacíamos antes. Hemos utilizado otros métodos como las redes sociales, muchas reuniones en Zoom, mucho más arduo el trabajo y mucho tiempo. Venimos prácticamente haciendo campaña hace dos años. Es agotador, cansador y hay que ponerle ya un límite para que esto suceda”, señaló.

En cuanto a sus propuestas como rector, Cocinero definió 4 pilares básicos para su gestión. “Necesitamos una universidad inclusiva, de excelencia, integrada al medio y moderna, ágil transparente, eficiente, etc.”, dijo el actual secretario de Obras de la UNSJ.

La deserción es uno de los temas planteados como una problemática dentro de la casa de altos estudios. Muchos estudiantes abandonan las carreras antes de finalizar los estudios, situación que se agravó con la pandemia. “El tema de la deserción que ha habido producto de la pandemia ha sido bastante grave. Hay que darle un redito importante a los docentes que hicieron un esfuerzo para salvar un año, a medias, porque sabemos cuál ha sido el resultado. Hemos hecho encuestas para saber en qué situación estaban los alumnos. En ese sentido, vimos que había que poner mucha fuerza para que no haya deserción. Habrá que buscar maneras y formas de contener. Primero mejorando la conectividad, sin conectividad no hay igualdad”, planteó.

En esta línea, mencionó la intención de articular con el Gobierno de San Juan y nacional para mejorar la conectividad de los alumnos. “Hoy día es muy estrecha la conectividad y ahí se produce una gran diferencia”, indicó.

Además, cocinero sostuvo la necesidad de modernizar a la universidad con nuevas herramientas y tecnologías, más acordes a los tiempos actuales. “Tendremos que mejorar la tecnología, las herramientas de la universidad porque estamos muy atrasados con respecto a otras universidades del país y el mundo. Ahí nos vamos a encontrar con deficiencias. Hay que modernizarla y equiparla para lograr el mejor nivel educativo y por supuesto incorporar nuevos conocimientos para los nuevos profesionales”, dijo.

Acerca de la transparencia en la gestión, el precandidato a rector se refirió a uno de os temas más polémico dentro de la UNSJ: la Escuela de Música. Sobre esto le respondió al candidato Emilio Fernández, quien cuestionó la falta de fondos para terminar la obra. “Tiene un gran porcentaje de desconocimiento Emilio Fernández sobre la Escuela de Música. Nosotros no hemos tenido fondos, hemos tenido partidas y lo maneja la Nación. Nosotros desde la Secretaria de Obras hemos realizado una inspección, un certificado, y lo elevamos a Buenos Aires. De ahí verifican que eso esté en condiciones y le pagan directamente a la empresa constructora”, explicó.

“Cuando se paró la obra, los fondos quedaron en poder de la Nación sin ejecutar. No es que la Universidad se quedó con esos fondos y se pidió más. Ahora esperamos la nueva licitación y está faltando la no objeción de Buenos Aires para comenzar la obra”, amplió.

Obras para la Universidad

Jorge Cocinero señaló que hay muchas obras importantes y urgentes que necesita la Universidad Nacional de San Juan. “Hay varias obras que están dentro de lo que se ha presentado en la Secretaria de Políticas Universitarias y la de Planificación Universitaria. Ya tenemos prácticamente aprobado, no con partidas, pero si aprobada la obra de la Facultad de Arquitectura y Ciencias Exactas. Estará detrás del edificio actual y es bastante importante. Son alrededor de 97 millones de pesos. Es una de las obras que no se pudo completar en el gobierno de Macri y que quedó justamente en stand by porque no había financiamiento. Otras obras son en la Escuela de Ciencias de la Salud, que es una obra de ampliación muy importante y la tercera es la ampliación de la Facultad de Filosofía. Pero hay que pensar en una nueva Facultad de Filosofía, ha quedado confinada, en un espacio muy estrecho, no da para más. Y la cantidad de alumnos es muy importante. Se podría trasladar al CUIM”, expresó.

Además, el terremoto del pasado 18 de enero en San Juan provocó algunos daños en las instalaciones universitarias. Ante ello, el candidato pretende llevar a cabo reparaciones. “Una parte de la universidad está muy resentida y se necesitan muchos fondos para llevar adelante una reparación. Especialmente en la Facultad de Ingeniería que son los edificios más viejos que tenemos en la universidad con regulaciones que se hicieron en otra época. Indudablemente que los nuevos edificios no han sufrido tantos daños. Luego hay obras menores que vamos a tener que hacer como refacciones, pero menores. No de gran magnitud”, sostuvo.

Campaña

El candidato de Universidad Activa comentó que su espacio no realizó encuestas. “Hay mucho boca a boca que uno percibe. No tenemos para hacer encuestas. En la UNSJ hay un voto ponderado y es difícil confiar en las encuestas. La más precisa fue la que hizo Roberto Gómez (otro de los candidatos a rector). Asique es lo que uno puede escuchar o saber porque no lo publicaron, pero no tenemos mayores datos”, manifestó.

Sin embargo, se mostró confiado de cara a los comicios y aseguró que “hemos logrado una buena posición dentro del ámbito de la universidad con propuesta claras y precisas que están totalmente expuestas para que la comunidad las vea y analice. Esto hace que nos veamos en una posición en la que la gente ha brindado apoyo y es el que sentimos. Decir que estamos en primera vuelta es desprestigiar a quienes están en otros lugares, pero hay posibilidad de apertura y unas ganas de cambiar esto específicamente. Esta sería la primera vez que me animaría a buscar un lugar para conducir la universidad y el cambio que la gente espera puede estar de nuestro lado”.

De cara al 10 de junio, Cocinero vaticinó 15 últimos días de trabajo muy fuerte. “Estamos con muchas reuniones en Zoom con profesores, dirigentes etc. Uno se siente muy bien porque acatan a este llamado, esta manera de comunicarnos, y saben que no hay otra. Uno encuentra en ese ida y vuelta de la gente que quiere saber más de nuestra propuesta”, comentó.