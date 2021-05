Deuda histórica: el 50% de los beneficiarios del IPV no pagan la cuota

El director del IPV, Marcelo Yornet, se refirió en Comparto 13 al recupero del Instituto en cuanto al pago de las cuotas por parte de los beneficiarios de viviendas. 'Es un problema histórico de hace muchos años, estamos en un 50% que paga y un 50% que no paga. Lo ideal es que todos paguemos porque es un sistema solidario', detalló.

'Si no pagamos, otros no tienen la posibilidad que tuvimos nosotros para que se nos otorgue la vivienda. Hay que reflexionar, no solo se deben ver beneficiados ellos, sino que a futuro se pueden beneficiar sus hijos, nietos, sobrinos o amigos. Un montón de gente todavía no tiene casa, con el pago de la cuota los pueden ayudar', agregó.

En cuanto a la entrega de créditos, Yornet aseguró que se continúa trabajando bastante bien pese a que hubo situaciones, como casos de Covid 19 en los empleados, que generaron algunas demoras. 'No podemos ser irreales y decir que sigue todo normal pero hoy he firmados 5 expedientes de créditos a pagar en distintas situaciones', se explayó.

Asimismo ratificó que los préstamos están saliendo y se están pagando a quienes presentaron los certificados. 'Las inspecciones, si no se puede visitar la obra, se hacen a través de fotografías. Mínimo hay 300 préstamos en actividad que, por otro lado, es lo mismo que ofrece el Gobierno Nacional para construcción y ampliación', remarcó.

Por último, destacó que el flujo e interés sigue siendo el mismo y expresó que el monto que se presta para construcción son 57.344 UVIs, cálculo que varía y se actualiza día a día. 'Ahora estamos en $4.300.000 más o menos y la devolución es en UH que es de acuerdo a la variación salarial. El reajuste de la cuota es dos veces al año', finalizó.