Luego del feriado patrio, retomó la vacunación en horario de corrido

Luego de lo que fue un descanso por el feriado del 25 de Mayo, para el personal a cargo de la campaña de vacunación contra el Covid 19, este miércoles retomaron la vacunación con un cambio. Desde este miércoles y hasta el viernes, el horario de inoculación en el Estadio Aldo Cantoni empezó a ser de corrido, de 8 a 16 horas, según contó el coordinador del operativo, Fabio Ruiz en Banda Ancha.

Ruiz confirmó que la logística para el cambio de horario se producirá con el personal del segundo turno llegando unos minutos antes, para poder tomar la posta y darle continuidad a la vacunación. Cabe recordar, que hasta el lunes pasado, los horarios eran de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas.

Además, el coordinador del operativo en el Aldo Cantoni, contó a Canal 13 que continúan vacunando al último grupo que se agregó. Se trata de los preceptores, los cuales desde el viernes pudieron empezar a inscribirse y el lunes llegaron a inocularse.

Ruiz destacó la puntualidad de la gente que llega al estadio. Según consideró, las personas llegan a horario porque no quieren pasar frio en la cola. ‘Tratamos de que no se junten personas afuera del estadio, para que no esperen y tomen frio, más en este tiempo’, manifestó.

También indicó que los sanjuaninos de los grupos habilitados pueden acercarse al Aldo Cantoni para aplicarse, además de la primera dosis de cualquiera de las vacunas que llegan a la provincia, la segunda dosis de la Sinofarm. En el caso de los que les toca la vacuna china, no tienen horario especifico, por lo que pueden ir en todo el trascurso de la jornada de campaña.

La actualidad de la campaña de vacunación tendrá continuidad con la llegada de 14.400 dosis de AstraZeneca que llegaron al país entre el domingo y el lunes. Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, un total de 804 mil dosis de la primera partida cuyo principio activo se produjo en el país. La distribución de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica AstraZeneca continuará el jueves, aseguró el gobierno nacional.