Arrepentida: habló la mamá que ató a su hijo de 3 años a un poste

En diciembre del 2020 los sanjuaninos se sintieron conmocionados por un polémica caso producido en Caucete. Se trata de una joven madre que ató a su hijo de 2 años a un poste y lo dejó al rayo del sol. Esta mujer reapareció y expresó su deseo de recuperar a todos sus pequeños.

Se trata de Daniela Elizabeth Frías, quien el 8 de diciembre del año pasado quedó en el centro de la polémica. Esto se debe a que una vecina se sorprendió al encontrarse con uno de los hijos de Frías, un pequeño de 2 años, atado a un poste con una manguera. El menor estaba al rayo del sol, llorando, defecado y pidiendo por favor que le den agua.

Debido a esto la caucetera fue denunciada y terminó pasando casi dos meses detenida. Además las autoridades decidieron quitarle la custodia de sus cinco hijos. Ellos actualmente se encuentran al cuidado de su padre y de sus abuelos paternos.

"Estoy trabajando, quiero ver como se puede hacer para recuperar a mis hijos. Desde diciembre que no veo a mis chiquitos, no me los dejan ver. Estoy luchando porque yo quiero recuperarlos a ellos, siempre lo he hecho. A mis hijos los tiene el padre y sus abuelos. No me permiten verlos, ni que comparta con ellos. No me puedo acercar a mis hijos a menos de 100 metros", expresó al medio El Bastón.

Posteriormente contó que si bien ya consiguió un empleo, esta en busca de un segundo trabajo. Además comentó que esta pidiendo la colaboración de la comunidad. Aseguró que necesita prendas y diversos alimentos para poder vivir adecuadamente.

"Estoy pidiendo otro trabajo más y ayuda. Necesito ropa, zapatillas y mercadería. Voy a seguir luchando por mis hijos y que me dejen verlos. Pido también justicia porque el golpeador me pegó, me quemó y me hizo un montón de cosas y no esta preso, pero yo tengo que pagar muchas cosas. Yo también tengo derecho como madre a recuperar a mi hijo", sentenció.