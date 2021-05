Hermes Rodríguez: ‘Los comerciantes no tenemos margen para otro confinamiento’

En el sexto día de confinamiento, y a la espera de lo que finalmente ocurrirá el lunes, el titular de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez aseguró que los comerciantes no tienen margen para otro confinamiento. Las declaraciones del empresario en el programa ‘La Justa’, se dieron en el contexto de los últimos tres días de la medida nacional para bajar la curva de contagios, y un día después de que el vicegobernador Gattoni confirmara a Canal 13 que el 31 de mayo volverá la actividad económica.

‘Estamos muy preocupados, siempre buscamos un equilibro entre la actividad económica y la salud, pero los comerciantes no tenemos margen para otro confinamiento’, aseguró el empresario. Rodríguez contó que le pidieron al gobernador tener una audiencia para plantarle su situación, de la cual focalizó en que, en mayo, por los días de confinamiento en que no están trabajando, las ventas del comercio caerán un 30%.

La idea fija de los empresarios, más allá de la vuelta confirmada de la actividad económica para el lunes, es que el gobierno de la provincia les garantice que ajustando protocolos y con más controles, los comercios no se vuelvan a cerrar. Para los comerciantes representados por la Cámara de Comercio, la economía no puede pararse nuevamente, independientemente de la situación sanitaria de San Juan.

Por otro lado, Rodríguez apuntó contra el gobierno nacional, al afirmar que el REPRO no termina de ser una solución para los empresarios. ‘El REPRO no es una solución, porque no cubren la totalidad del sueldo del empleado’, manifestó. Además, el empresario advirtió que el mes de junio será complicado tanto para empleados como para empleadores, puesto que, con la baja de las ventas por la inactividad, se complicaría el pago de aguinaldos.