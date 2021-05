La emotiva arenga del papá Jazmín para despedir a su hija

La muerte de Jazmín Videla enlutó al mundo del fútbol sanjuanino el pasado fin de semana. La noticia colmó las redes sociales de mensajes de despedida, dando cuenta de lo querida que era la joven jugadora en la provincia. Ante miles de posteos, su papá también le escribió unas sentidas palabras y agradeció y arengó a sus seres queridos a 'no perder este partido'.

La publicación de Gerardo Videla en Facebook:

Jazmín Videla jugamos muchos partidos en la vida, pero nunca uno como este... duro, difícil, doloroso. Vamos perdiendo 0 a 1 pero todavía no termina. Tengo un gran equipo de cracks como vos. Un gran banco de suplentes (Martina Rodríguez, Lourdes Toledo, Chicha y muchas más). El 1° tiempo nos caímos, tropezamos, no nos dimos cuenta, no sé qué pasó, solo el Barba sabe.

El 2° tiempo vamos a darlo todo porque tengo un equipazo (Rosana Vallecillo, Francisco Videla, Franco Videla, Ángel Videla, Luciana Echegaray), vamos a levantarlo, a transpirar la camiseta, a poner huevo, a dar lo mejor de nosotros. Tenemos una gran hinchada (familiares, amigos y conocidos) que no para de alentar, que nos da mucha fuerza y canta desde afuera sin parar (el rap de Martin De Los Ríos Drc).

Sé que va ser muy difícil pero no vamos aflojar nunca, nunca, nunca. No sé si lo empatemos o lo ganemos. Pero de algo estoy muy seguro: 'NO LO VAMOS A PERDER', por más dolor, por más que este vacío tu lugar en esta cancha. Sé también que de donde estás nos vas a ayudar a ser unidos, fuertes, respetuosos, amables a no pelearse, a cuidarnos entre nosotros... como vos lo pediste.

La palabra GRACIAS queda chica para agradecer a la hinchada por tanto aliento en diferentes medios (Facebook, WhatsApp, redes sociales, etc.) TE AMO PRINCESA, QEPD mi bebé. Por último, si me ven llorar por ahí, no me digan nada. Es mi forma de transpirar en este gran partido que el Barba quiso que juegue de capitán.