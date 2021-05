La UTA no renovó el paro, y el sábado vuelven los colectivos

El pasado jueves y este viernes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizó paro total en todo el país por la falta de respuestas del sector empresario, a sus reclamos salariales. En conversación con Compacto 13, el titular del sindicato en San Juan, Héctor Maldonado, manifestó que no renovarán la medida de fuerza, pero de no tener una respuesta favorable el martes 1 de junio en la reunión que tendrán con el Misterio de Trabajo, endurecerán su postura.

A pocas horas del vencimiento del paro por 48 horas de los colectiveros, el sindicalista contó que no tuvieron respuesta alguna de parte de los empresarios del transporte. Desde el gobierno nacional, el mismo jueves que se hizo efectivo la medida de fuerza, fueron citados por el Ministerio de Trabajo de la Nación a una reunión, con el objetivo de acercar posiciones entre las partes. ‘De no mediar una solución y no tener una respuesta endureceremos las medidas y continuaremos con el plan de lucha’, aseguró tajantemente.

Sobre la reunión con Transporte de la Nación afirmó que las autoridades nacionales de la UTA se presentaran a la mesa de dialogo, y que esperan que los empresarios hagan los mismo. Maldonado manifestó que los trabajadores no pueden estar en el medio del conflicto que el gobierno nacional y el sector empresario mantienen por el subsidio en el transporte.

Consultado el sindicalista sobre la medida sanjuanina, que indica que cada unidad podrá llevar pasajeros solo sentados, este opinó que es difícil que los choferes de colectivo la puedan hacer cumplir si no hay controles estrictos y más colectivos circulando. ‘Los compañeros sufrieron anteriormente con esta medida cuando estuvo vigente. Los insultaron, los agredieron y eso no lo quieren poder vivir. Queremos que el sector empresario cumpla con sus obligaciones, así el usuario puede viajar como corresponde’, cerró.