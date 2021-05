Llueve dentro de su casa por una pérdida que su vecino se niega a reparar

Actualmente hay una familia del departamento Rivadavia que se encuentra viviendo una desesperante situación. Constantemente esta lloviendo dentro de su departamento, a raíz de una pérdida de agua que su vecino no quiere arreglar. Este problema viene desde hace meses y el responsable ya no responde a los mensajes de los afectados.

Sergio Muñoz vive con su papá en un departamento en la planta baja del monoblock 21 de la manzana E del barrio Rivadavia Norte. Actualmente la estructura de su vivienda esta siendo dañada constantemente y no pueden hacer una vida normal debido a la rotura de un caño de agua.

Esta situación involucra a dos de sus vecinos que tienen que dar su consentimiento para que la reparación pueda realizarse. Una de ellas es una mujer que reside en el segundo piso del edificio residencial en cuestión. Ella se mostró de acuerdo y dispuesta a colaborar. Sin embargo el problema radica con la persona que es propietaria del departamento del primer piso.

"Empezó con una gotera pequeña y ahora prácticamente llueve desde el departamento de arriba. No tenemos respuesta del dueño. Esta afectando la estructura. El departamento del primer piso esta abandonado. Se ha hecho una denuncia al IPV para que tomen cartas en el asunto. Lo último que hemos recibido es que nosotros tenemos que tener el departamento cancelado o estar al día para que nos atiendan", expresó.

El propietario del domicilio donde esta el problema es un hombre mayor, por lo que su hijo es ahora el responsable. Con esta persona sólo han logrado contactarse mediante la aplicación de mensajería WhatsApp. No obstante siempre pone trabas para no hacerse cargo de la situación.

"El único contacto que tenemos es vía WhatsApp. Le hemos pasado videos, imágenes y audios para mantener las buenas formas. Pero la excusa que da es que no tiene tiempo, que no es su problema y que es del segundo piso. Nos hemos cruzado muy pocas veces y ahora no sabemos donde esta. El hijo que es al apoderado, me bloqueó por WhatsApp. Lo único que le pedimos es que abra su departamento y que el plomero pueda trabajar, pero no hay respuesta", reveló.

Esta lamentable situación esta dañando seriamente el hogar de Sergio y de su papá llamado Orlando. Debieron retirar muebles de la cocina porque estaban siendo consumidos por la humedad y quedaron inservibles. Todos los días deben sacar dos o tres veces el agua acumulada utilizando baldes. Sin embargo la habitación más perjudicada es el baño.

"La cocina y el baño esta afectado, las chapas están dañadas por el salitre. En 2019 hubo una pérdida donde caía el agua y se electrificó la pared. Esta el enchufe todo oxidado por una rotura de caño. El baño es lo más dañado porque hay chapas oxidadas y hay que cambiarlas. No se puede darle una lavada de cara porque no pasa más de un año y se vuelve a romper todo", manifestó.

Finalmente los damnificados revelaron que si bien todo empeoró con el sismo del lunes 18 de enero, no es la primera vez que sucede. En el 2019 ya habían tenido un problema similar. Incluso Sergio reveló que encontró una nota de su mamá, víctima de una enfermedad oncológica, que data del 2005 en donde se quejaba del mismo problema.