Pese a la familia intoxicada, farmacéuticos siguen recomendando la Ivermectina

Recientemente una familia sanjuanina estuvo en serio peligro por intoxicarse al automedicarse con Ivermectina. Desde el 2020 los profesionales desalentaron la compra de este medicamento ya que no esta aprobado por ANMAT. Sin embargo, a pesar de este caso, los farmacéutico siguen recomendando su uso.

Por la mañana de este 28 de mayo la reconocida infectóloga sanjuanina, Beatriz Salanitro, recalcó la peligrosidad de la Ivermectina. La estudiosa expresó que son incontables las veces que ha mencionado que ningún organismo serio ha demostrado su efectividad. Además mencionó que hay personas que la utilizan que podrían estar intoxicadas sin saberlo.

Acerca de esto el presidente del Colegio Farmacéutico, Mauricio Barceló, contó que no coincide con el pensamiento de la doctora. En su opinión el caso de la familia intoxicada se produjo porque utilizaron Ivermectina de uso veterinario. Habrían consumido una dosis mucho mayor de la recomendada.

"Conozco la postura de la doctora Salanitro, tenemos disidencia y es respetable de ambos lados. El tema no esta agotado. De hecho creo que debería explotarse e investigarse más. Estamos hablando siempre de la Ivermectina de uso compasivo. Esta comprobado que baja la carga viral en los resultados de los estudios de las etapas iniciales de la enfermedad", manifestó.

Para validar su posición Barceló reveló que en países como Australia ya aprobaron su uso en los ciudadanos. Sobre este aspecto aseveró que los científicos australianos no van a implementar su uso en la población sin tener seguridad sobre ello. Además destacó el bajo poder de toxicidad que tiene el compuesto.

"El Ministerio de Salud de Nación no la recomienda. Hay muchos Ministerios provinciales que la están utilizando. De hecho en nuestra provincia se aprobó. Que el medicamento no lo haya autorizado ANMAT no quiere decir que no tenga eficacia. Nos sustentamos en la casuística positiva en miles de casos fuera y dentro del país. Ante una situación tan triste como la que estamos atravesando hay que recurrir a cualquier medicamento que de alguna manera mejore la salud de nuestra población", manifestó.

Finalmente el farmacéutico opinó que si una persona toma Ivermectina durante meses "por las dudas", no pasa nada si fue en la dosis correcta. Siguiendo en la misma línea remarcó que la dosis profiláctica son de 8 a 9 semanas. Luego se debería detener el tratamiento durante los próximos seis meses.

"Esta medicación queda en el cuerpo y lo que provoca no es que el paciente no vaya a contraer la enfermedad sino que el impacto farmacológico sea considerablemente menor. No sustituye a la vacuna bajo ningún punto de vista. Son cosas distintas y creo que concomitantes. Seguramente habrá médicos que no están de acuerdo porque no ha sido aprobado por ANMAT. Pero me parece que en estas instancias sanitarias tenemos que dejar de lado un poco aquellos preceptos burocráticos", sentenció.