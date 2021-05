¿Regreso a clases virtual o presencial?: sanjuaninos respondieron

El decreto nacional que contempla los 9 días de confinamiento tiene vigencia hasta el próximo domingo 31 de mayo. Debido a ello se espera que algunas actividades puedan retomarse, por ejemplo las clases presenciales. Sin embargo algunos sanjuaninos manifestaron sus ganas de que continúe solamente la virtualidad.

Para conocer que opinan los sanjuaninos uno de los móviles de Canal 13 fue a recorrer las calles sanjuaninas. Allí varias personas manifestaron su miedo a que los chicos deban volver a las escuelas. Debido a la considerable subida de contagios la gran mayoría prefiere que prime la virtualidad.

"Yo pienso que debería ser virtual porque esta jodido el asunto. Muchas veces nosotros queremos que los hijos vayan a la escuela presencial pero no. Para mi debería ser virtual hasta que diga lo contrario el presidente. Yo quisiera que fuera virtual porque en varias provincias esta colapsado todo y creo que eso va a llegar acá también. Tengo un hijo que va a la secundaria y una hija que va al turno noche. Tengo a la mayor en la secundaria", expresó un hombre notablemente preocupado.

Posteriormente una joven manifestó que deberían convivir las dos modalidades. Además recalcó que las autoridades deberían preocuparse por que todos contaran con conexión a internet. Remarcó que no sólo es importante la entrega de netbooks que se realizaba anteriormente si no que se debería priorizar el acceso a Wi Fi de toda la comunidad.

"Creo que virtualidad y presencialidad son necesarias, porque no todos se pueden conectar. De última si es sólo virtual el Estado debería encargarse de que todos se puedan conectar. Más allá de las netbooks, mucha gente no tiene internet. Yo soy estudiante y me estoy preparando para ser maestra. Yo por ejemplo no tengo internet, me tengo que ir a la casa de mi mamá", manifestó.

El tercer testimonio es de un sanjuanino que pidió que los estudiantes permanezcan en sus casas. Que sigan educándose de manera remota ya que no quiere que sus nietos que van al Nivel Primario contraigan el virus. Además remarcó que afortunadamente ellos se llevan bien con los medios digitales.

"Si sigue mal la cosa yo opinaría que siga virtual. No habría que mandarlos a clase, es un riesgo. Yo vivo en Albardón y pasa lo que esta pasando en todos lados. Hay muchos contagios, hay gente que no se cuida. Tengo nietos que van a la primaria, en la Escuela Villicum en Campo Afuera. Se llevan bien con la virtualidad, dentro de todo han aprendido algo", declaró.

Finalmente otro hombre aseguró que en su opinión los profesores son los que más posibilidades tienen de infectarse. De esta manera enfermarían a los alumnos y ellos actuarían como portadores llevando el SARS-CoV-2 a sus casas. "Siendo honesto preferiría más que sea virtual que presencial. Los docentes son más propensos a contagiarse y pueden contagiar a los niños. De ahí se va transmitiendo el coronavirus a las casas", opinó.