Uso de Ivermectina: aseguran que hay personas intoxicadas que no están enteradas

El año pasado se generó una especie de fiebre en el pueblo sanjuanino para conseguir Ivermectina. Algunos aseguraban que era el medicamento más útil contra el coronavirus, siendo que no esta probado su efecto contra el Covid 19. Directamente hay personas que se han intoxicado por consumir este medicamento y los profesionales aseguran que hay otras que lo están sin saberlo.

Beatriz Salanitro, reconocida infectóloga sanjuanina, recalcó lo peligroso que es el consumo de algo que no esta probado. Desde hace más de un año que los estudiosos desalientan la compra de este producto. Ya sea en comprimidos, en gotas o de forma inyectable.

"Estamos ocupando lugar en los hospitales con esto. Los casos que se conocen son los que llegan a los centros asistenciales, hay otros que están intoxicados y no están enterados todavía. Pueden tener lesiones hepáticas leves y no estar enterados. Encima no sirve para nada porque si sirviera para algo el primer mundo estaría ya a la cabeza con todo esto", expresó.

Salanitro manifestó que lo ha repetido tantas veces que ya le resulta cansino repetir que no es recomendable su uso. Remarcó que incluso desde el Ministerio de Salud de la República Argentina replicaron este pedido. Ninguna entidad seria ha demostrado que sea efectiva contra el coronavirus.

"Ya dijimos que no corresponde su uso. No lo acepta la Organización Mundial de la Salud, ni el Ministerio de Salud de la Nación, ni las sociedades científicas. Realmente es agotador hablar de lo que no hay que hacer. No corresponde al igual que el dióxido de cloro o el ibuprofeno inhalado. Son cosas que no figuran en ninguna normativa de un Ministerio serio. No se puede seguir buscando cosas mágicas o consumir cosas que no están probadas", sentenció.