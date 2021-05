Clases presenciales: los gremios docentes pidieron la virtualidad 

Los gremios docentes UDAP, UDA y AMET respaldaron la decisión oficial de continuar con las clases virtuales en San Juan. Los secretarios generales, Luis Lucero, Julio Rosa y Daniel Quiroga, respectivamente, hablaron con Diario 13 acerca de la continuidad del ciclo lectivo a partir del lunes, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Luis Lucero, comentó que la propuesta unificada de los gremios docentes fue continuar con la virtualidad debido a la complicada situación sanitaria. "Fue la propuesta que nosotros hicimos. Los tres sindicatos, de forma unificada, entendíamos que la situación epidemiológica, los datos y la información que brindó la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, la necesidad de continuar con el formato virtual.

El titular de UDAP, comentó que los gremios docentes consideraron que más allá de las intenciones de mantener la presencialidad, era conveniente resguardar la salud de los docentes.

En este sentido, el secretario general de UDA, Julio Rosa, manifestó que no es una medida definitiva, sino que se irá ajustando en función de la situación sanitaria. Para ello, los gremios y las autoridades provinciales acordaron realizar reuniones semanales para seguir de cerca la realidad epidemiológica en busca del retorno a las aulas.

"La situación epidemiológica se ha agravado bastante en la provincia con respecto al viernes anterior y eso ameritaba esperar y ver que ocurre durante el transcurso de esta semana, la plataforma Cuidar Escuelas. Y tiene mucho que ver la falta de la vacunación con la segunda dosis a los docentes", dijo.

Acelerar la inoculación de los docentes fue otro de los temas planteados por los gremios al Gobierno. Les preocupa que los grupos vacunados con Sputnik V todavía no recibieron la notificación para la segunda dosis.

Desde Salud Pública, también le pidieron a los representantes de los docentes que los convoquen para ir a vacunarse. "Por eso se han tomado estos días para evaluar como continúa la situación epidemiológica en la provincia y ver si se puede retornar a la presencialidad con los resguardos necesarios", indicó Rosa.

De este modo, la situación será analizada cada semana. "No se puede apresurar ninguna observación porque esto es un día a día. Para nosotros ese día fue determinante lo que nos dijo la ministra de Salud que pasaba en la provincia no solo con los contagios sino también con los testeos", el dirigente.

"Era lo mejor y más conveniente haber establecido este impas de dos semanas para ver como está realmente la situación y ver cómo se puede continuar en junio, si las condiciones sanitarias lo permiten", agregó el titular de UDA.

"Esta virtualidad se va a seguir analizando todas las semanas. Tenemos dos meses muy difíciles en junio y julio que son muy fríos y se agrega al Covid las demás enfermedades respiratorias. Eso complejiza más la situación y carga más al sistema sanitario", mencionó.

Ahora, esperan conocer el impacto del confinamiento de 9 días que se dispuso en todo el país para bajar la cantidad de contagios. "Estos nueve días de confinamiento se van a ver reflejados hacia adelante. Una de las maneras de aplanar o bajar la curva es cortando o reduciendo la movilidad social. Estas situaciones se generan a partir de las reuniones sociales, el trabajo en espacios cerrados, fiestas clandestinas", consideró Lucero.

De este modo, el regreso a clases presenciales estará sujeto a lo que ocurra con la situación epidemiológica en San Juan. Semana a semana, se analizarán los datos sanitarios y se buscarán opciones. "Lógicamente que a partir de este escenario hay alterativas que se deben ir tomando con precaución y responsabilidad. Antes de una presencialidad cuidada como la que traía San Juan desde el 1 de marzo, hay una presencialidad administrada que tiene variantes para poder implementar y que no sea una vuelta súbita a las escuelas. La idea es que se pueda ir reduciendo la cantidad de contagios, aplanando la curva, asique por ahora estamos en este formato y evaluaremos el viernes que viene como ha avanzado", el titular de UDAP.

Para Rosa, de UDA, la presencialidad es fundamental en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en los primeros años. Sin embargo, sostuvo que es importante poder cuidar la salud de la comunidad docente, de alumnos y las familias involucradas en el sistema educativo.

En este sentido, respaldó sus declaraciones en que las observaciones que tienen los gremios sobre los contagios en las escuelas se agravó en las últimas semanas. "La semana pasada hubo un promedio de casos de entre 20 y 50 diarios de docentes. El porcentaje es bajo en función de la cantidad de docentes que están trabajando en el sistema educativo que son casi 20.000, pero hay que evitar una situación caótica como San Luis, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, entre otros", manifestó.

No obstante, reconoció que el problema de la virtualidad es que no todos los alumnos tienen acceso a internet o es complicado según la zona donde residan, lo que genera una desigualdad en el acceso a la educación. Por otro lado, destacó que los avances en esta modalidad y resaltó: "estamos en mejores condiciones que el año pasado porque ahora hay más información disponible en línea".

Respuesta a las marchas por las clases presenciales



El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, sostuvo que las personas que se manifestaron este sábado para pedir el retorno de las clases presenciales "tienen razón, pero hay que cuidar la vida de las personas".

"Hay 700 muertos en San Juan y detrás de ellos hay familias, amigos, seres queridos a los que que se los entregan en una urna con cenizas y no lo ven más. Y no queremos que en la comunidad educativa pase eso", indicó.

Y agregó que "las manifestaciones están bien, pero después pueden necesitar una cama para ellos o un ser querido y no la van a tener. Se están postergando internaciones de otras enfermedades a causas de las internaciones por covid".

Por su parte, Luis Lucero de UDAP, dijo: "Soy muy respetuoso de los derechos de los ciudadanos a manifestarse, a reclamar, pero a veces debe primar el sentido común. De alguna manera este tipo de situaciones trae sus consecuencias. La idea es tratar de evitar los aglutinamientos, la movilidad social, por eso están vigentes desde marzo del 2020 ciertas restricciones que hay que cumplirlas. Como ciudadanos hay que darnos los tiempos para poder resolver estos problemas".

"Hay actos que son entendibles, pero tal vez uno no los comparte. Hay que cuidarnos nosotros por sobre todo, conociendo nuestros deberes y derechos y reconocer cual es el límite para no perjudicar a otros", sostuvo.

Por último, el titular de UDA, Julio Rosa, manifestó que se va atener en cuenta el descontento de este sector en las próximas reuniones entre los gremios y el Gobierno. "Seguro se va a evaluar la situación el próximo viernes y también puede haber prioridades con el nivel inicial, la educación primaria y los últimos cursos de secundaria. Hay que escuchar una voz autorizada como la de la ministra de Salud y al mismo tiempo tener una observación bien critica de la plataforma Cuidar Escuelas para ver si hay nuevos casos de Covid en docentes y alumnos", comentó.

Además, el dirigente, aclaró que "no se ha descartado volver a la presencialidad y que esta situación es un "impas" debido al crecimiento de los casos de Covid 19 en las últimas semanas.