Jardines y docentes sanjuaninas celebraron su día de forma virtual

Cada 28 de mayo suele ser una jornada más que festiva para los jardines de Nivel Inicial, como para las seños que festejan su propio día. Por ello este año, al igual que el anterior la modalidad de los festejos no fue la misma, ya que las celebraciones debieron ser de forma virtual, a causa de la segunda ola de coronavirus.

Por ello, en este caso, la docente Mariana Mestre contó detalles de la celebración realizada durante este último viernes. En ese sentido contó que este día por lo general siempre ha sido muy festivo porque se hacían disfraces, meriendas compartidas, entre otras actividades para celebrar.

En cambio, tanto este año como en el 2020 este festejo se tuvo que hacer de forma virtual por el Covid 19. “En esta oportunidad en algunos jardines estuvimos trabajando con fotitos o vídeos de los niños. Suelen mandar fotos disfrazados o mandamos algún cuento para que el día no pase desapercibido. Lamentablemente no podemos divertirnos como se hacía antes pero lo estamos intentando pasar lo mejor que se pueda”, aseguró.

Asimismo destacó que en todo este tiempo de enseñanza administrada se ha tratado de trabajar los contenidos fuertes de aprendizaje para los niños en el aula. Mientras que la expresión corporal, el trabajo de carpeta y las actividades más sencillas quedan para que los más chiquitos lo trabajen en sus casas junto a sus familias.

“Durante estos días de confinamiento hemos enviado vídeos, cuentos o canciones para que los chicos puedan realizar actividades a partir de lo que recibieron. Obviamente siempre debemos tener en cuenta la edad de los niños, es decir que tratamos de brindarles un contenido que sea divertido y a la vez educativo para ellos y para la familia”, relató este joven docente que integra el equipo móvil del Ministerio de Educación.

En cuanto a esto último, lo que se busca es brindarles temas que no sean tediosos para el niño ni para la familia, ya que sentarse muchas horas con los más pequeños no es una tarea muy sencilla para algunas familias. “La idea es que puedan seguir la dinámica del jardín pero en la casa”, agregó la seño Mari.

Por otro lado la docente contó que ante la disyuntiva de las clases presenciales/virtuales, siempre van a preferir la presencialidad en “tiempos normales”, es decir cuando no hay una pandemia de por medio o una elevada de casos como la que está viviendo la provincia. “Los niños se cuidan y no se sacan los barbijos por nada del mundo. No hay nada como la sala, la escuela, pero lamentablemente como docente prefiero la virtualidad frente a la elevada de casos que estamos viviendo”, manifestó.

Al mismo tiempo argumentó que no siempre se encuentran con las mejores condiciones edilicias para poder brindar la enseñanza, porque los niños ante estas bajas temperaturas que vive San Juan ante la proximidad del invierno suelen quedar expuestos ante lo que indica el protocolo, como lo de cursar con las ventanas abiertas, entre otras cosas.