La historia del pibe que casi muere cuando buscaba comida para su familia

El jueves 27 de mayo, Julián Bautista Montivero, de 14 años, tuvo un grave accidente en calle Azcuénaga, entre 25 de Mayo y Remedios de Escalada, en Chimbas. El adolescente iba junto a otro chico de su misma edad en moto cuando colisionaron contra otro rodado y sufrió serias heridas. Iba a buscar comida para su familia.

Julián fue trasladado de urgencia al hospital Rawson donde le diagnosticaron traumatismo encéfalocraneano, traumatismo abdominal, una grave herida en su pie izquierdo y demás politraumatismos. Su mamá Marcela Agüero contó a Diario 13 que su hijo había salido a vender una batería porque no tenían plata para comer.

'Tenemos una Renoleta vieja en mi casa y como estábamos sin plata iba a vender la batería en la chacarita. De paso iba a ir a visitar al abuelo que vive cerca para que le pegue unas zapatillas que se le habían roto. Me dijo que él quería ir, para cuidar que yo no salga de casa porque soy persona de riesgo', relató Marcela.

El adolescente salió a las 14 de su casa, no sin antes pedirle a su mamá que con el dinero de la batería le hiciera una hamburguesa. 'Le dije que estaba difícil porque con esa plata íbamos a comer toda la semana y me entendió, él es muy compañero', recordó la mamá de Julián, el mayor de tres hermanos.

De acuerdo al último parte médico, continúa estable pero en estado crítico en la Terapia Intensiva del hospital Rawson. 'Ha sufrido golpes internos en los órganos, le hicieron 6 transfusiones de sangre el jueves y otra el viernes y los médicos creen que con eso le van a estabilizar las hemorragias', explicó un tío.

Sus extremidades están bien, más allá de un hematoma en la pierna izquierda, lo cual es alentador debido a que permite que no haya coagulación. 'Lo están medicando para desinflamar y le están drenando la sangre afectada. Lo tienen dormido para que no entre en shock al verse así, hay que seguir rezando', agregó el tío.

Su madre también detalló que al corazón se lo están manteniendo en funcionamiento a base de drogas, que le sacaron el vaso sanguíneo y que tiene un pulmón afectado. 'Nosotros tenemos fe de que esto va a pasar pronto, Dios lo va a ayudar a salir. La fe mueve montañas, hay que pedir por él', imploró la mamá.



LA SOLIDARIDAD DE SUS AMIGOS

Tras el accidente, los amigos de Julián iniciaron una campaña para recolectar alimentos y donárselos a su familia. 'Cuando llegué del hospital sus amigos estaban desde temprano esperándome, me sorprendieron con una cantidad de colaboraciones, dicen que la gente los esperaba en la puerta de sus casas', destacó Marcela.

El adolescente actualmente reside en el barrio 2 de Abril de Chimbas pero a lo largo de su vida vivió en otros lugares, en la casa de su papá o de sus abuelos. 'Yo le digo Roberto Carlos porque tiene un millón de amigos. Afuera de mi casa va gente de todos lados que me esperan para rezar', remarcó entre lágrimas.



BINGO A BENEFICIO

Una vecina, amiga de la mamá de Julián, decidió hacer un bingo para donarle todo el dinero recaudado a la familia del chico. Será este sábado 29 de mayo a las 20hs. El cartón tiene un valor de $100 y se puede adquirir comunicándose con la organizadora Elena Castillo al 264476003 o al 2645555910.

'La intención es que Marcela tenga plata para poder trasladarse al hospital y para lo que le haga falta. Ni le pedí permiso porque es mi amiga y sé que no va a pedir ayuda pero a nosotros no nos cuesta nada. Mi hija me contó que la imagen del bingo está por todos lados, nos está yendo bien', resaltó Elena a Diario 13.

Tras enterarse del bingo, la mamá de Julián agradeció el apoyo y sostuvo que todo será destinado a su hijo. 'Le voy a pintar su pieza y le voy a comprar cortinas, una cama y un colchón nuevo, el que tiene está muy finito. Él ama ordenar su pieza, siempre la tiene limpia, me ayuda en todo', destacó su madre.