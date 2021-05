Arcoíris: la original propuesta para fomentar una niñez creativa y feliz

Dos estudiantes de la Licenciatura en Psicopedagogía iniciaron un original emprendimiento para generar un cambio. El aprendizaje a través del entretenimiento es el objetivo de las jóvenes sanjuaninas.

Josefina Giménez y Sol Schoenfeld son amigas, vecinas y compañeras de la universidad que también tienen en común el amor por la educación. Con el conocimiento adquirido en su carrera y las ganas de enseñar que se puede aprender jugando crearon Arcoíris, un emprendimiento de juegos didácticos que estimulan diferentes funciones cognitivas como la escritura y el habla.

Para las jóvenes los libros no son la única herramienta útil para que los niños y niñas incorporen conocimientos. Arcoíris busca cambiar la concepción tradicional de aprendizaje. Josefina explicó a Canal 13 que "los juguetes hacen que el aprendizaje sea más interactivo, que llegue más, que sea más profundo, que puedan divertirse y aprender. Puede ser mucho más fructífero que estar frente a un cuaderno y repetir algo".

"Vemos al aprendizaje muy diferente del juego: jugar de un lado, como de recreación y recreo, y al aprender como sentarse frente a un libro. Pero van de la mano y nosotras queremos mostrar que se aprende jugando", remarcó la joven al tiempo que mostraba correctores de escritura, titiriteros y cartas con el sistema solar. que son solo algunos de los productos que ofrece Arcoíris para aprender de forma "fácil y divertida".

El emprendimiento tiene más un fin social que económico. La futura psicopedagoga comentó que junto con su amiga sintieron una "necesidad de trascender, de ir más allá, de mostrar esta información, que puede ser tan necesaria e importante para otras familias. Para otras mamás, para otros papás, para otros niños. No solo vender, sino brindar información necesaria importante que pueda ayudar, aunque sea un granito de arena para fomentar todo esto en la casa".

Josefina y Sol vieron en las redes sociales la oportunidad de hacer algo bueno y por eso ofrecen sus productos a través de Instagram (@arcoirisjuegosdidacticos.sj). Por ahora no tienen tienda física, sin embargo tienen como propósito que crezca para "no solo crear una tienda, sino transmitir esta pasión por el aprender. Ayudar de diferentes maneras, no solo que nos tengan que comprar, también hacer diferentes propuestas para que la gente entienda que jugando se aprende".