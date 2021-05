Pese a las restricciones, sanjuaninos hicieron cola para tramitar su DNI

En horas de la madrugada de este lunes, sanjuaninos hicieron horas de cola para tramitar su DNI. Es que en la mañana de la jornada, el Camión Fábrica que visitó Rawson la semana anterior llegó a Capital instalándose en el Parque de Mayo.

Según el testimonio que brindaron al móvil de Canal 13 los primeros sanjuaninos que ocuparon la fila de los 400 ciudadanos que iban a poder realizar su trámite, la mayoría de ellos decidió pasar la noche para poder obtener su DNI. Es que según contó Laura, la mujer que recibió el primer número, ni el frio ni las restricciones pudo evitar hacer fila en el parque de mayo.

“Desde hace 3 meses que estoy esperando poder hacer el DNI y me es más fácil tramitarlo acá que me lo van a dar en 24 horas”, aseguró una joven. En tanto, otra mujer expresó que efectivos policiales fueron en horas de la madrugada para decirles que no podían estar por las restricciones, pero que al movilizarse en transporte público, no tenía como volver a su domicilio.

Cabe destacar que este operativo llegó al departamento Capital en coordinación con el RENAPER, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, el Ministerio de Gobierno provincial y el municipio de la Ciudad de San Juan. El mismo busca resolver las necesidades de los vecinos en cuanto a documentos, Certificados de Pre-Inscripción y Pasaportes.

Es por ello, que el Camión Fábrica se ubicó en el Monumento a San Martín del Parque de Mayo, a partir de este lunes 3 de mayo y hasta el sábado 8, en horarios de 09 a 17 de lunes a viernes y 09 a 12 el día sábado.

De igual modo es clave destacar que en el operativo de Capital la atención diaria será de hasta 400 personas, y se entregarán números por orden de llegada para atender la demanda. En ese sentido, se dará un número por persona, y en todo momento las tareas se desarrollarán con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes

El trámite de DNI es gratuito y su entrega se hace a las 24 horas, mientras que el Certificado de Pre-Inscripción (CPI) si bien es gratuito, se otorga en las oficinas de Registro Civil de cada departamento. Por su parte, el Pasaporte tiene un costo de $1500 y se entrega a domicilio en un plazo de 30 días.

Entre los trámites disponibles también puede realizarse actualización, DNI nuevo por robo o extravío y Cambio de Domicilio.