Video: incidentes en un local céntrico por una disputa familiar

Siendo pasadas las 11 de la mañana de este lunes, en un local de una reconocida empresa de telefonía en plena Peatonal sanjuanina se produjo un incidente. Aparentemente, familiares se encontraron en el lugar y hubo una disputa entre dichas personas. Dentro del negocio había una mujer con una persona mayor de edad.

Al parecer, se trataba de un hombre a quien otra mujer le gritaba desde la vereda. 'Maldigo la hora de haberte cuidado, cuántas veces te he cuidado. No me voy a ir, salí Roberto y hablá, llamá a la Policía. Te lo juro, yo te cuidé hasta el final, cuando estuviste solo te di lo que necesitaste', expresó la mujer desde afuera.

Por lo visto, la mujer estaba enfrentada con quienes estaban adentro del local, a quienes les recriminaba algunas actitudes. 'Por Dios que salga y que hable. Roberto ella nunca estuvo. No me voy a ir hasta que él no salga y hable, llamen a la Policía porque él va a comprobar todo lo que dicen de mí', insistió la mujer.

'Callate pedazo de zorra, callate sorete', manifestó otra persona que estaba en la vereda, intercambiando palabras con la mujer que estaba adentro. 'Nunca estuviste con tu papá, Dios es testigo. Fui yo la que estuve, cara de palo', agregó la mujer molesta. Intervino la Policía pero se desconoce en qué termino el hecho.