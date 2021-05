¿Es posible tener actividad sexual durante la menstruación y la menopausia?

A modo de desmitificar tabúes correspondientes al sexo durante la menstruación y luego de la menopausia, la sexóloga Analía Pereyra charló con Canal 13. Al mismo tiempo manifestó que tanto los hombres como las mujeres tienen la posibilidad de experimentar las mismas sensaciones en cuanto al deseo.

Por esto es que la licenciada Analía Pereyra detalló para Canal 13, que “es real que la educación sexual recibida siempre estableció el lugar de la mujer ejerciendo el rol de 'ser deseada' y al varón en el rol de 'desear', por ello es imprescindible deconstruir y analizar críticamente estas ideas para poder salir de los estereotipos de género establecidos en cuanto al deseo”.

En este proceso de deconstrucción y la búsqueda de derribar tabúes, la sexóloga reconocida a nivel nacional por su experiencia en el ámbito, reconoció que la menstruación no es impedimento a la hora de la sexualidad. Inclusive mencionó que “la mujer menstruando, por la influencia de hormonas, suele sentirse más excitada, lo que la incentivaría a un encuentro sexual”. A la vez aseveró que “siempre que lo desee puede tener relaciones sexuales, no siendo la menstruación un condicionante negativo”.

Otro de los mitos que circula desde hace tiempo, es el que rondan sobre la menopausia, momento en que presuntamente disminuye el deseo sexual. Ante este tema, la profesional informó que “las hormonas que influyen en la sexualidad son: estrógenos, progesterona y andrógenos, los cuales varían en la edad de la menopausia. Independientemente de cuanto una mujer intente consolidar un buen funcionamiento sexual, las cantidades requeridas de hormonas, estímulos adecuados y fantasías sexuales, necesitan de la cantidad suficiente de testosterona”.

Luego de ello, Analía argumentó que “algunas investigaciones dicen que la sexualidad femenina sin testosterona es como una casa sin cimientos. Por ello la influencia hormonal es importante en el deseo sexual. No obstante, la situación de cada mujer es personal y debe evaluarse y colaborar para que no provoque cambios negativos y siga disfrutando de su sexualidad”.

Posteriormente, Pereyra apuntó a que “la edad y los cambios hormonales provocan que los cuerpos también se vean y sientan diferentes. De hecho, muchas mujeres suelen experimentar subas de peso previas a la menopausia y ello conlleva que luego en la menopausia, sea más difícil regresar a un peso anterior. Hay que tomar en cuenta que el ejercicio físico, yoga y la alimentación saludable son un muy buen predictor de una sexualidad sana y placentera, a cualquier edad”.

Esto conlleva directamente a los complejos, algo que puede ser parte de las mujeres en cada una de sus etapas. Este tema es algo que afecta netamente en las relaciones sexuales. Según la especialista “cualquier mujer que no se siente deseable, que no se siente feliz con su cuerpo, que no se siente erótica, suele tener dificultades para gozar de su sexualidad”.

Esto se debe a que la imagen corporal es un factor de gran importancia. Algo que lo es más en la actualidad, cuando el cuerpo hegemónico es lo deseado y anhelado no solo por el sector masculino, sino por las mujeres a modo de complacer y sentirse plena. Ante esto Analía manifestó “de este modo el costo por lograr el estereotipo requerido socialmente suele ser una cúspide difícil de alcanzar por la mayoría de las mujeres”.

Es considerable decir que, aunque el cuerpo no lo es todo, sino que también suele haber situaciones relacionadas a creencias morales que pueden dificultar el disfrute, como el pensar que ciertas prácticas no son realizables por determinado tipo de mujeres. Por ello es que la sexóloga agregó a que existe la necesidad de que las mujeres amen sus cuerpos y diferencias.