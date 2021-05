Atención beneficiarios de Potenciar Trabajo: deben actualizar datos

La Unidad Ejecutora Provincial dependiente de la Dirección de Cooperativas, del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, informó a los beneficiarios del programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, que se extiende la prórroga para actualizar datos.

La misma deberá realizarse de manera personal y obligatoria, teniendo los y las beneficiarias tiempos hasta el 18 de junio para completar dicha acción implementada a través del procedimiento de Actualización de datos del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local, “Potenciar Trabajo” que fuera aprobado por Resolución 2021-419-APN-MDS del 09/04/202.

Para ello, se producirá la reapertura del sistema informático dispuesto a esos fines. La decisión se funda en el relevamiento de información realizado tras llevar a cabo dicho proceso de actualización, el cual arrojó un volumen de titulares del programa que aún no han cumplido con su obligación, entendiéndose que ello responde a la emergencia sanitaria que resulta de público conocimiento.

Como consecuencia de lo resuelto, y tal como lo establece la mentada Resolución – RESOL-2021-689-APN-MDS, no se producirá el descuento del 50% del Salario Social Complementario de los y las titulares del Programa que aún no cumplieron con la actualización de datos, en la liquidación del 05/06/2021, relativa al mes de mayo de 2021.

El objetivo es garantizar la permanencia en el programa, como así también, para que una unidad de gestión comience a certificar la participación en las actividades previstas.

Cabe destacar que deben realizar el trámite las y los titulares de Potenciar Trabajo incluye los titulares ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, ex Proyectos Productivos Comunitarios.

Los beneficiarios pueden hacerlo a través de la Unidad Ejecutoria Provincial, quien es la responsable y encargada de la implementación de los proyectos socioproductivos, sociolaborales y sociocomunitarios.

Si tenés dudas, podés acercarte por:

Dirección de Cooperativas de San Juan del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social.