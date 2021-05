Hubo asamblea por el Hotel Pismanta pero aseguran que 'no quedó nada en claro'

Este lunes se llevó a cabo una nueva asamblea en el Hotel Pismanta, luego de que trabajadores de la Cooperativa Cacique Pismanta que fueron desvinculados denunciaran irregularidades ante la Dirección de Cooperativas. 'Seguimos en la misma incertidumbre porque no quedó nada en claro, se votaron los mismos balances porque ellos agregaron socios a quienes hicieron votar para ganar', manifestó Raquel Muñoz.

En este sentido, expresó que el contador Pablo Padín presentó los mismos balances que habían sido denunciados como irregulares. 'Dice que están a la vista pero nosotros no sabemos si están bien, ni qué se hizo con el dinero de esos años. Dicen que está todo bien pero no nos explican nada. Encima la comisión quedó con Guido Marinero como presidente, así que quedó manejada por la misma familia', explicó.

Muñoz ejemplificó que en la comisión está Maira Olivares, que es la nuera de Guido Marinero, y demás familiares. 'Vinieron dos veedores pero ellos no llevaron la orden del día, la dirigió Padín. No se habló nada del futuro del hotel porque nos dijeron que solo se pueden tratar los puntos de la orden y pedimos saber sobre los contratos y nos dijeron que no hubo ningún contrato con la Barrick', agregó.

En cuanto a esto, afirmó que son testigos de que en el hotel ha estado la Barrick. 'En este momento el hotel está en las ruinas, más que abandonado. Las termas están sucias al igual que los baños, Barrick se fue y no nos dieron más explicaciones. Ahora está peor, esta familia es la que vive ahí y no sabemos qué va a pasar. El lunes se termina la concesión, supuestamente viene una empresa', finalizó.