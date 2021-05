Las estremecedoras imágenes de Danyo 3 días después del voraz incendio

El pasado domingo el incendio de un comercio dedicado a la confección de uniformes para colegios privados provocó pérdidas totales en un histórico comercio provincial. Se trata de Danyo, un histórico local que el fuego devoró el trabajo de años en unos pocos minutos.

De acuerdo a las estremecedoras imágenes tomadas por el móvil de Canal 13, a tres días después del incendio los escombros y algunas prendas quemadas se apoderan de un oscuro panorama. Es que aún hay en el lugar escombros, prendas quemadas y materiales achicharrados que quedaron después del durísimo incendio que sufrió la familia dueña del local durante el pasado domingo.

Cabe destacar que cerca de las 14:40 horas del pasado domingo, los vecinos de calle Esteban Echeverría 50 metros al sur de Avenida Libertador advirtieron que grandes llamas salían del local de Indumentaria Danyo y de inmediato dieron aviso a los bomberos y la Policía, mientras el dueño Armando Guerrero trataba como podía de controlar el fuego.

Pese a que cinco dotaciones del cuartel central y una de bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas, recién cerca de las 17 horas se pudo controlar por completo las llamas.

Hasta el momento, las fuentes policiales dijeron el foco de incendio todavía no está determinado, pero que en principio se cree en la hipótesis de un cortocircuito en el local comercial. Sin embargo, los peritos determinarán con exactitud en los próximos días si ese fue el inicio de las llamas u otro.

Afortunadamente el fuego alcanzo a tomar el incendio de la casa colindante de los propietarios, aunque el fuego hizo reducir a cenizas el local con el que se inició la empresa ubicado en el garaje de la vivienda ubicada en Desamparados. A 3 días del voraz incendio, los dueños del lugar no quisieron dialogar ante Canal 13, ya que todavía no se sabe que va a pasar con este local, pero en off, la dueña del local manifestó que “sale todos los días de su casa y ve como su trabajo se desvaneció en unos pocos minutos”.