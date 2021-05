Para la ministra de Género, la judicialización del aborto es un 'pésimo precedente'

En la mañana de este miércoles, la Ministra de Mujer, Género y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, dialogó sobre el caso de la sanjuanina a la que su ex pareja intentó impedirle que abortara. En este sentido, la funcionaria nacional dejó en claro que esto fue ‘un pésimo precedente’, ya que no hay dudas sobre que la mujer tenía "autonomía para decidir", distinto a lo que consideraron los jueces de la Sala III de la Cámara Civil, que dieron lugar a una cautelar del hombre que quería obligarla a continuar con la gestación.

La funcionaria nacional expresó en diálogo con Radio La Red Clarín, que lo sucedido en la provincia es “un pésimo precedente” y que “casos como éste no hay ni hubo en todo el país".

“La ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no deja margen de duda sobre la autonomía de la mujer que está cursando un embarazo. La ley deja muy en claro que el único consentimiento que se requiere para llevar adelante la práctica es el de la mujer gestante. Si el planteo fuera al revés, que una mujer no quiere abortar y su pareja sí, ¿esa mujer debería estar obligada a abortar porque su pareja así lo quiere?”, declaró Gómez Alcorta.

En cuanto al fallo de la Sala III de la Cámara Civil donde se hizo lugar a la apelación del ex cónyuge para impedir el aborto, la funcionaria manifestó que no iba a hablar del fallo. “Tenemos derecho a disentir, pero no se puede decir que la ley no es clara cuando es clarísima. Sí puedo decir que un fallo judicial de este estilo es bastante atípico”, agregó.

Cabe destacar que la mujer podría tomar medidas judiciales contra su ex pareja por haberla agraviado. De acuerdo a las palabras de su abogado, Reinaldo Bedini, la mujer se encuentra en shock por la mediatización del caso y no descartó la posibilidad de demandar en el fuero civil a su ex cónyuge.

Además es necesario recordar que en las últimas horas se pudo conocer que la mujer pudo realizarse la práctica en el marco de la ley, en el hospital de Pocito, por lo que la medida cautelar presentada por el progenitor quedaría abstracta.