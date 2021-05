'El día mas triste de mi vida': el desgarrador adiós del hijo a uno de los fallecidos

“El día más triste de mi vida, hoy no solo perdí a mi padre, perdí a mi mejor amigo, el que siempre estaba en todas, me apoyo en todo lo que se me cruzo por la cabeza, el q me guio siempre por el buen camino... Muchísimos momentos compartidos, hockey, viajes, finca pero quedaron tanto por compartir papá... Como decirle a mi hija que ya no va a volver su abu... Te amo papá, seguime guiando desde el cielo y dame fuerzas para poder seguir”, con estas desgarradoras palabras Fabricio Noguera despidió a Ángel, conductor de uno de los vehículos involucrados en la tragedia vial ocurrida en Matagusanos.

Junto a estas tristes palabras, Fabricio compartió varias fotos junto a su padre donde se los puede observar viviendo grandes momentos, ya sea en festejos, partidos de hockey y viajes. El hombre de 52 años estaba casado junto a Alejandra Roca Berenguer y era padre otros dos hijos más, Gonzalo y Anto Noguera.

Además otros amigos de Noguera lo despidieron a través de las redes sociales, y lo despiden como una persona que era muy alegre y compañero. Asimismo lo describen como un tipo que habitualmente compartía consejos de vida a las personas con las que se relacionaba.

Cabe destacar que Noguera conducía una Chevrolet S10, uno de los 4 vehículos que se vieron involucrados en el múltiple choque que se produjo a la altura de Matagusanos, sobre Ruta 40 en horas de la tarde de este último miércoles. El hombre de 52 años había sufrido traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos graves, razón por la cual terminó perdiendo la vida alrededor de la 1:30 de la madrugada.