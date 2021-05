La frase del profesor que desató el escándalo en la clase virtual

Este viernes una captura de pantalla sobre un escándalo en una clase virtual de la Universidad Nacional de San Juan se volvió viral en todo el país. Se trata de los alumnos de la carrera de Abogacía, de la Facultad de Ciencias Sociales, quienes insultaron al profesor Walter Vera mientras dictaba una clase de Nociones de Economía. Un alumno que estuvo presente en la clase virtual charló con Canal 13 sobre cuál fue la frase que desató el escándalo en la cátedra.

Según el testimonio, quien no quiso dar a conocer su identidad, explicó que el altercado verbal se produjo a mitad de la exposición del docente Vera. "El profesor estaba debatiendo el tema de la inflación en Argentina con otro alumno, allí no hubo falta de respeto por parte de nadie. Durante esa charla, Vera explicó que la impresión monetaria no es la única causa de la desvalorización del peso argentino", explicó.

Luego de este argumento del docente, es que comenzó a recibir agravios por parte de algunos estudiantes en el chat de la clase virtual. "Al principio, el profesor ignoró el primer mensaje. Pero después del segundo, dijo que todo era una falta y no entendía ese odio hacia su persona", destacó el alumno. De acuerdo a su testimonio, hubo cerca de 60 estudiantes conectados cuando ocurrió y varios salieron a defender a Vera.

"Admiro mucho al profesor porque después de los agravios, él continuó dando la clases. Uno podía notar que estaba roto y muy incómodo. Es una lástima porque empezó la clase con muy buena onda y terminó todo muy turbio", detalló la fuente. Asimismo, el estudiante destacó que esta es la primera vez que ocurre una situación así en la clase de Walter Vera.

La cátedra corresponde a Nociones de Economía de segundo año de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. Estos mensajes se viralizaron por la red social, incluso en la jornada de este viernes llegó a tomar tendencia a nivel nacional.