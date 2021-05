La UNSJ irá tras los 'insultadores seriales'

El escándalo por los alumnos que insultaron al profesor universitario Walter Vera aumentó en las últimas horas luego de que Diario 13 abordara el lamentable acontecimiento sucedido durante una clase virtual de Nociones de Economía. En ese sentido, el jefe del departamento de Ciencias Jurídicas, Conrado Suarez Jofré dijo que contactó al docente para que esté presente a la brevedad un informe circunstanciado para ir hasta las últimas consecuencias. “No vamos a tolerar la intolerancia”, expresó.

De esta manera, detalló que le solicitarán al decanato de la Facultad de Ciencias Sociales para iniciar una investigación destilada a aplicar las sanciones correspondientes en la severidad que el caso amerita y se termine de confirmar.

Paralelamente Conrado Suarez Jofré le pedirá al decano Raúl García que informe la situación a la Oficina de Género contra las violencias y la discriminación de la Universidad Nacional de San Juan por el "altísimo contenido de violencia y discriminación de lo que está circulando".

“Estamos ocupados en el tema y no le quepa la menor duda que con el resultado de la investigación se aplicarán sanciones acordes a la incompatibilidad de estas manifestaciones en el plano académico. Ahora hay que determinar las identidades y la individualización de si son alumnos o no. No vamos a tolerar la intolerancia”, afirmó el letrado.

Respecto al diálogo que mantuvo con el profesor Walter Vera, dijo que se encontró con una persona que estaba muy afectada por lo sucedido y que necesitaba contención humana. Durante la larga conversación que tuvieron, Conrado Suarez Jofré le consultó si la clase había quedado grabada en la plataforma virtual pero esto no había pasado.

“Lo primero que le pregunté es si la clase estuvo grabada, pero desgraciadamente me confirmó que no había sido así. De todas maneras Vera me informó que habría una profesora que aparentemente comenzó a grabar lo sucedido sumado a las capturas que están dando vueltas, pero aun no me consta”, afirmó.

Esto último quiere decir que entre las capturas que están circulando, más este supuesto video habrían pruebas externas que podrían respaldar a la investigación ya iniciada. “Tenemos el compromiso para ir hasta el fondo de lo sucedido. Lo repito nuevamente, no vamos a tolerar la intolerancia”, sentenció.