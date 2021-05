Los adultos mayores virales de San Juan: el detrás de su historia

La usuaria de Facebook Brisa Herrera compartió un posteo que generó indignación entre los sanjuaninos y fue compartido más de 10.000 veces. La publicación contaba la supuesta historia de dos adultos mayores de San Juan que viven en las calles y que no tenían ni para comer. Sin embargo, desde el Gobierno desmintieron su versión. El detrás del viral.

"Hoy por la mañana pase caminando por Rivadavia entre, Entre Ríos y Sarmiento (enfrente de Napoli) y vi a este señor llorando, me devolví y le pregunté que si le pasaba algo, que si le podía ayudar. Me contestó que estaban tristes porque llevaban horas sin comer, que andan en situación de calle y que no habían podido ni desayunar", escribió Herrera en Facebook. En el posteo, que rápidamente cosechó una gran cantidad de Me Gusta, comentarios y compartidos, la joven pidió "por favor" que los ayuden y dejó un número para comunicarse con la mujer.

Pero la versión del Gobierno es otra. Fuentes ministeriales aseguraron a Diario 13 que desde la Dirección de Emergencia Social, junto con la Dirección de Políticas del Adulto Mayor, los empezaron a rastrear desde que la publicación se viralizó el jueves. Los buscaron durante la noche en las calles del microcentro sanjuanino y hasta fueron a la terminal, ya que una versión decía que vivían allí. No obstante, recién pudieron comunicarse con la mujer en la mañana de este viernes.

Se reunieron con los adultos mayores en El Rincón de Napoli, donde les confesaron que desayunan a diario y pagan la comida con su dinero. La mujer del posteo, llamada María Josefa Rodríguez contó a los trabajadores que no está en situación de calle, sino que vive con una amiga. Asimismo, se negó a ir hacia la Dirección del Adulto Mayor para contar su historia y recibir abordaje profesional para que le busquen una solución. Tampoco quiso ser llevada a un hotel provisoriamente hasta que se defina su situación.

En tanto, el hombre no quiso participar del encuentro con trabajadores sociales de las direcciones porque, según les comentó, pese a que vive en situación de vulnerabilidad, él tiene casa y recibe asistencia de Desarrollo Humano. Inclusive ese mismo día había ido a retirar su módulo alimenticio.

La fuente ministerial aseguró a este medio que guardaron el contacto de Rodríguez y que quedó invitada a la dirección para ser asistida.